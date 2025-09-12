Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn

12-09-2025 - 09:30 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Robusta nhưng lại giảm với Arabica; biến động giá cà phê gần đây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh chuỗi cà phê

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay, 12-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng ở mức dưới 1%, trong khi giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm nhẹ.

Robusta tăng, trong nước kỳ vọng về lại giá 120.000 đồng/kg

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025  tăng 44 USD/tấn, lên 4.521 USD/tấn; Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 20 USD/tấn, còn 8.510 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 là 118.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước bình quân trước giờ sàn London giao dịch là 116.800 đồng/kg, sau khi tăng 2.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn- Ảnh 1.

Giá cà phê đang tăng lại gần đây

Nhiều thương vụ cà phê triệu đô, tỉ đô

Báo chí quốc tế mới đây đưa tin Coca Cola đang xem xét lại chiến lược với chuỗi cà phê Costa Coffee, thậm chí cân nhắc cả khả năng bán lại thương hiệu này. 

Costa Coffee được Coca Cola mua vào năm 2018 với giá hơn 5 tỉ USD, sở hữu khoảng 4.000 cửa hàng trên toàn cầu, tập trung chủ yếu ở Anh và Ireland. 

Dù từng được kỳ vọng là bước đi chiến lược để Coca Cola mở rộng sang lĩnh vực cà phê, song hiệu quả mang lại không đạt như mong đợi, buộc tập đoàn này phải tính đến phương án điều chỉnh.

Tại Việt Nam, thị trường cà phê cũng chứng kiến những động thái đáng chú ý. Chủ sở hữu chuỗi Highlands Coffee đã thâu tóm thương hiệu bánh mì Hàn Quốc Paris Baguette, đánh dấu bước đi mở rộng hệ sinh thái F&B theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm cho khách hàng. 

Trước đó, Golden Gate – tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu ẩm thực lớn tại Việt Nam – đã mua lại chuỗi The Coffee House, cho thấy làn sóng mua bán, sáp nhập trong ngành đang diễn ra sôi động.

Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

