Giá cà phê hôm nay 10-9: Giảm, khối ngoại lấn át thị phần

10-09-2025 - 09:30 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng khiến thị trường cà phê ngày càng khó đoán

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 10-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,11%-1,33%, tùy kỳ hạn. 

Giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 giảm 59 USD/tấn, còn 4.371 USD/tấn

Giao tháng 1-2026 giảm 52 USD/tấn, còn 4.307 USD/tấn

Giao tháng 3-2026 giảm 48 USD/tấn, còn 4.248 USD/tấn

Giao tháng 5-2026 giảm 47 USD/tấn, còn 4.204 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm từ 0,79%-1,01%; trong đó kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 70 USD/tấn, còn 8.420 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở vùng nguyên liệu Tây Nguyên dự kiến giảm từ mức 115.500 đồng/kg cuối ngày hôm qua.

Khoảng 1 tháng nữa Việt Nam bước vào thu hoạch cà phê, từ tháng 11-2025 sẽ có hàng dồi dào và theo thông lệ giá sẽ bị giảm.

Năm nay, thị trường xuất khẩu cà phê thế giới có nhiều biến động bất thường. Nổi bật là Brazil, nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới, chiếm gần 40% thị phần nhưng ra hàng sau thu hoạch rất chậm, tạo ra sự khan hiếm trên thị trường.

Giá cà phê hôm nay 10-9: Giảm, khối ngoại lấn át thị phần- Ảnh 1.

Giá cà phê tăng - giảm thất thường

Brazil vừa công bố số liệu xuất khẩu trong tháng 8-2025 với sản lượng cà phê nhân chỉ 2,38 triệu bao, khoảng 142.800 tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông lớn cà phê ngoại lấn át thị phần

Còn Việt Nam, số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết trong tháng 8-2025 khối lượng cà phê xuất khẩu các loại đạt 84.000 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong kỳ thống kê này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 51% thị phần cà phê nhân. 

Tốp 3 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam giai đoạn này cũng là FDI gồm: LDC, VOLCAFE và ATLANTIC. Ba doanh nghiệp Việt thường ở vị trí tốp 3 nay lùi về vị trí 4,5 và 6 gồm: Intimex, Vĩnh Hiệp và Simexco Daklak.

Mảng cà phê chế biến, khối ngoại càng mạnh hơn khi chiếm 85,4% thị phần về giá trị. Tốp 3 dẫn đầu là: Nestle, Cà phê Ngon và Outspan. Việt Nam có 2 cái tên là Trung Nguyên và Intimex.

Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng vọt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

