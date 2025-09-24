Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh

24-09-2025 - 09:22 AM | Thị trường

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, giảm hơn phiên tăng 3 con số vừa qua của Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 24-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 134 – 162 USD/tấn, tỉ lệ từ 3,26% - 3,79%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm từ 3,05% - 4,68%. 

Giá cà phê hôm nay giảm rất mạnh

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta giảm 162 USD/tấn, còn 4.118 USD/tấn (khoảng 108.000 đồng/kg); giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 340 USD/tấn, còn 7.760 USD/tấn.

Giá cà phê những phiên gần đây tăng, giảm theo biên độ rất mạnh và khó đoán xu hướng.

Giá cà phê hôm nay giao dịch trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức 114.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Một tuần trở lại đây, giá cà phê trên sàn London lao dốc mạnh hơn giá trong nước và giá trong nước cao hơn giá sàn.

Điều này khiến cho các hợp đồng xuất khẩu khó khớp giá, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sắp thu hoạch và sẽ ra hàng mạnh từ tháng 11-2025 tới.

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh- Ảnh 1.

Giá cà phê biến động với biên độ lớn

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu cà phê vào Mỹ

Thị trường cà phê không chỉ tác động bởi cung – cầu mà bị ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách nhập khẩu. Mới đây, các nghị sĩ Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật miễn toàn bộ thuế nhập khẩu cho cà phê và các sản phẩm liên quan.

Phạm vi miễn trừ bao gồm: cà phê rang, cà phê khử caffein, vỏ cà phê và các sản phẩm thay thế có chứa cà phê.

Động thái này xuất phát từ thực tế giá cà phê tại Mỹ tăng mạnh đến 21% trong tháng 8-2025 so với cùng kỳ năm 2024 do thuế đối ứng 50% Mỹ áp lên cà phê Brazil, nguồn cung cấp đến 30% nhu cầu nhập khẩu của Mỹ.

Theo Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê đặc sản của Brazil sang Mỹ trong tháng 8-2025 đạt hơn 21.600 bao, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2024 do chi phí nhập khẩu quá cao, buộc nhiều nhà rang xay và nhà nhập khẩu Mỹ phải hoãn hoặc hủy hợp đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp cà phê Brazil kêu gọi chính phủ Brazil đàm phán với chính quyền Mỹ nhằm tháo gỡ khó khăn và khôi phục dòng chảy thương mại. Nếu vấn đề được giải quyết, giá cà phê có thể hạ nhiệt.


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc ngừng nhập khẩu, Mỹ tăng cường đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Trung Quốc ngừng nhập khẩu, Mỹ tăng cường đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Viện trưởng lần đầu hé lộ dàn nhân sự khủng đứng sau tham vọng xe tự lái của VinFast

Viện trưởng lần đầu hé lộ dàn nhân sự khủng đứng sau tham vọng xe tự lái của VinFast Nổi bật

'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt mẫu SUV ngang cỡ Hyundai Santa Fe: thiết kế hiện đại, đi Hà Nội - Huế chỉ trong một lần sạc

'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt mẫu SUV ngang cỡ Hyundai Santa Fe: thiết kế hiện đại, đi Hà Nội - Huế chỉ trong một lần sạc

08:05 , 24/09/2025
Người mua iPhone 17 bất ngờ gặp chuyện lạ, phải làm sao?

Người mua iPhone 17 bất ngờ gặp chuyện lạ, phải làm sao?

07:58 , 24/09/2025
Doji, Bảo Tín Minh Châu, SJC bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Doji, Bảo Tín Minh Châu, SJC bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

07:08 , 24/09/2025
Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5

07:02 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên