Giá cà phê hôm nay 30-9: Giảm nhẹ, mùa thu hoạch bắt đầu

30-09-2025 - 10:16 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm, các vườn cà phê ở Tây Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch sau 1 năm đầu tư không nhỏ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 30-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 5-15 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 10 – 130 USD/tấn. 

Robusta giảm giá nhẹ, Arabica giảm mạnh hơn ở kỳ hạn giao gần

Giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.186 USD/tấn, giảm 15 USD; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.210 USD, giảm 130 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 116.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Trước đó, vào ngày đầu tuần, giá cà phê trong nước đã tăng 1.000 – 1.500 đồng/kg, một số đại lý mua vào giá 117.000 – 118.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 30-9: Giảm nhẹ, mùa thu hoạch bắt đầu- Ảnh 1.

Hái cà phê ở một trang trại cà phê đặc sản ở Đắk Lắk - Ảnh: TUẤN DŨNG

Tất bật tìm nhân công hái cà phê

Việt Nam chính thức bước vào vụ thu hoạch cà phê 2025-2026 từ tháng 10 này. Các vườn cà phê đang tất bật tìm kiếm nhân công để thu hoạch.

Đây là khâu rất quan trọng nhưng vẫn chưa cơ giới hóa do cách trồng cũng như địa thế vườn không bằng phẳng, buộc phải thu hoạch thủ công.

Kỹ thuật thu hái cũng quan trọng, giúp bảo vệ vườn cây, tránh tổn hại cho vụ sau.

Gần đây, nhiều nông trại cà phê đặc sản tuyển tình nguyện viên cho thời gian thu hoạch từ tháng 10 đến hết tháng 1 năm sau.

Tình nguyện viên được trải nghiệm quá trình thu hoạch, sơ chế, chế biến cà phê đặc sản để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong mảng đang giàu tiềm năng này, trong khi chủ các trang trại giải quyết bài toán thiếu lao động.

Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

