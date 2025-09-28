Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?

28-09-2025 - 08:36 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay cuối tuần đã tăng hơn 4.000 đồng/kg so với tuần trước, tạo niềm vui cho nông dân trước vụ thu hoạch

Hôm nay, 28-9, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ nghỉ cuối tuần. 

Giá cà phê trải qua một tuần biến động mạnh

Giá Robusta tạm thời ở mức 4.201 USD/tấn, cao hơn cuối tuần trước 66 USD/tấn, tương đương 1,6%.

Trong khi đó, giá cà phê trong nước hiện 115.500 đồng/kg, cao hơn tuần trước 4.100 đồng/kg, tương đương 3,7% cho thấy cà phê trong nước tăng giá mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiện tại đang cuối vụ, cà phê trong nước khan hiếm nên giá tăng mạnh. Dù vậy, giá vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của nông dân khi vụ này, thị trường đã trải qua đỉnh 135.000 đồng/kg và giá 130.000 đồng/kg được giữ khá lâu.

Tuần qua, giá cà phê đã biến động rất mạnh qua mỗi phiên khi tăng, giảm đều ở mức 3 con số và tăng, giảm xen kẽ.  Điều này khiến các nhà thương mại rất khó trong việc kinh doanh bởi biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra chỉ 500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?- Ảnh 1.

Giá cà phê đi theo hình gấp khúc tuần qua

Việt Nam nên lập sàn giao dịch hàng hóa

Tại chương trình Cafe doanh nhân HUBA diễn ra ngày 27-9, ông Phan Minh Thông, Tổng giám đốc Công ty CP Phúc Sinh, chuyên xuất khẩu nông sản nói rằng một hợp đồng thương mại nông sản có thể mất đi hàng triệu USD chỉ trong một đêm bởi giá biến động mạnh.

Ông Thông đề xuất Việt Nam nên xây dựng Sở Giao dịch Hàng hóa làm công cụ để bảo hiểm về giá và kiểm soát giá.

Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?- Ảnh 2.

Ông Phan Minh Thông (cầm micro) đề xuất nên lập sàn giao dịch hàng hóa - Ảnh: HUBA

"Việt Nam có đủ mọi điều kiện để xây dựng Sở giao dịch hàng hóa nhưng lại chưa làm như hồ tiêu chiếm 55% thị phần toàn cầu, cà phê chiếm gần 30% có khả năng làm chủ cuộc chơi. Việc xây dựng Sở giao dịch hàng hóa (gắn với hàng thật) có thể tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm, biến thành trung tâm tài chính, thu hút khách mua, khách bán trên toàn thế giới" – ông Thông nêu.

Ông Thông dẫn chứng, Hà Lan có Sở giao dịch hoa cả trăm năm; Ấn Độ, chiếm thị phần nhỏ về hồ tiêu cũng có sàn giao dịch hay Singapore, không hề sản xuất được cao su nhưng lại có sàn giao dịch và hiện kiểm soát cả thị trường Đông Nam Á về cao su.

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

