Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

27-09-2025 - 09:52 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng mạnh phiên giao dịch cuối tuần giữa lúc mưa lớn trên diện rộng ở các vùng trồng cà phê Việt Nam

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 27-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 92-107 USD/tấn, tương đương 2,3% - 2,61%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,02%-2,43%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta tăng 107 USD/tấn, lên 4.201 USD/tấn; tương đương 110.000 đồng/kg; giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.352 USD/tấn, tương đương 218.700 đồng/kg.

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá Robusta đã tăng 66 USD/tấn, tương đương 1,6%; Arabica tăng 300 USD/tấn, tương đương 3,73%.

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London - Anh tuần qua

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?- Ảnh 2.

Diễn biến giá Arabica tuần qua trên sàn New York - Mỹ

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ tăng trở lại từ mức 112.900 đồng/kg; giá cà phê trong nước tiếp tục cao hơn giá sàn.

Một trong những lý chính khiến giá cà phê tăng mạnh phiên vừa qua là do thời tiết xấu ở Việt Nam ngay trước vụ thu hoạch, gây nguy cơ ảnh hưởng năng suất, sản lượng vườn cây.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, nên sản lượng cà phê Việt Nam ảnh hưởng nguồn cung toàn cầu trong khi nhu cầu sử dụng vẫn tăng đều.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

