Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 27-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 92-107 USD/tấn, tương đương 2,3% - 2,61%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,02%-2,43%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta tăng 107 USD/tấn, lên 4.201 USD/tấn; tương đương 110.000 đồng/kg; giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.352 USD/tấn, tương đương 218.700 đồng/kg.

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá Robusta đã tăng 66 USD/tấn, tương đương 1,6%; Arabica tăng 300 USD/tấn, tương đương 3,73%.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London - Anh tuần qua

Diễn biến giá Arabica tuần qua trên sàn New York - Mỹ

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ tăng trở lại từ mức 112.900 đồng/kg; giá cà phê trong nước tiếp tục cao hơn giá sàn.

Một trong những lý chính khiến giá cà phê tăng mạnh phiên vừa qua là do thời tiết xấu ở Việt Nam ngay trước vụ thu hoạch, gây nguy cơ ảnh hưởng năng suất, sản lượng vườn cây.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, nên sản lượng cà phê Việt Nam ảnh hưởng nguồn cung toàn cầu trong khi nhu cầu sử dụng vẫn tăng đều.