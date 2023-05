Giá chanh tăng cao trong mùa nắng

Hiện nay, diện tích trồng chanh nhiều nhất ở tỉnh Đồng Tháp là hai huyện: Châu Thành và Cao Lãnh. Huyện Cao Lãnh có hơn 1.300 ha trồng chanh, sản lượng bình quân hàng năm khoảng 42.410 tấn; trong đó có khoảng 135ha chanh không hạt; huyện Châu Thành hiện có 521 ha chanh. Các nhà vườn trồng chủ yếu là các loại chanh không hạt, chanh bông tím, chanh núm và chanh giấy.

Giá chanh tăng cao do đây là thời gian nghịch mùa, chanh cho quả ít hơn, trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh trong mùa nắng nóng. Theo nhận định của anh Nguyễn Thành Dũng ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh có diện tích hơn 1.000 m2 chanh bông tím, chanh của anh đã thu hoạch xong, chỉ còn 1 số ít trái non hoặc da cám, vì tháng 5/2023 là mùa nghịch, theo anh nhận định trong thời gian tới giá chanh tiếp tục tăng mạnh hơn do cung lớn hơn cầu. Đây là kinh nghiệm của nhiều nhà nông trồng chanh trong nhiều năm qua, bởi mùa nắng hằng năm là hết chanh cung cấp, cho nên giá cao, nếu nhà vườn biết cách xử lý mùa nghịch là bán được giá cao.

Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ chanh Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, hiện giá chanh không hạt loại 1 được thương lái và các vựa thu mua khoảng 22.000 đồng/kg. Do sản phẩm chanh không hạt ở Cao Lãnh được xuất khẩu nên giá cả cũng phần nào ảnh hưởng...

Ông Phạm Văn Niềm - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long, huyện Cao Lãnh cho biết, giống chanh không hạt, thu hoạch sau 15-18 tháng trồng. Chanh không hạt cho năng suất chính vụ từ 5 - 7 tấn/1.000 m2. Việc sản xuất chanh theo hướng GlobalGAP nông dân còn được hỗ trợ đầu ra, đảm bảo giá bán cao hơn thị trường. Hiện nay, nắng nóng kéo dài, nhu cầu nguyên liệu chanh tăng mạnh. Với giá chanh hiện nay bán tại vườn từ 20.000-25.000 đồng/kg, nhà vườn có lợi nhuận hơn 7.000 đồng/kg.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh cho hay, chanh là một trong những loại cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao và không kén đất; 1.000 m2 chanh được chăm sóc tốt có thể đạt năng suất bình quân trên 1 tấn quả. Khi giá chanh tăng cao người trồng có thể lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha. Nhiều nhà vườn đã biết tận dụng thời cơ để “điều khiển” vườn chanh cho quả mùa nghịch, mang lại hiệu quả kinh tế cao.