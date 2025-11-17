Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giả chết 4 năm vì COVID-19, trùm ma túy Ecuador vẫn nhận cái kết đắng

17-11-2025 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Một trong những ma túy bị truy nã gắt gao nhất của Ecuador đã sa lưới ở Tây Ban Nha hôm 16-11.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết trùm ma túy Wilmer Chavarria, còn được gọi là "Pipo", đã bị bắt tại TP Malaga của Tây Ban Nha hôm 16-11 trong một chiến dịch phối hợp với cảnh sát Tây Ban Nha.

Cùng ngày, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha cũng đăng trên mạng xã hội X một bức ảnh Chavarria bị áp giải về phía xe tuần tra.

Giả chết 4 năm vì COVID-19, trùm ma túy Ecuador vẫn nhận cái kết đắng- Ảnh 1.

Trùm ma túy Wilmer Chavarria (giữa) bị cảnh sát áp giải - Ảnh: YONHAP

Trùm ma túy Chavarria được cho là thủ lĩnh của Los Lobos, một mạng lưới buôn ma túy với khoảng 8.000 thành viên, gần đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Los Lobos có liên quan đến các vụ ám sát chính trị ở Ecuador và cũng bị cáo buộc cấu kết chặt chẽ với băng đảng Jalisco New Generation của Mexico.

Ông Noboa cho biết Chavarria đã giả chết vào năm 2021 trong đại dịch COVID-19, lấy danh tính mới và chuyển đến Tây Ban Nha. Tại nước này, hắn tiếp tục điều phối các chuyến hàng ma túy, ra lệnh ám sát và điều hành các đường dây tống tiền nhắm vào các mỏ vàng ở Ecuador.

Vụ bắt giữ trùm ma túy Chavarria diễn ra trong bối cảnh người dân Ecuador đang bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý gồm 4 phần, bao gồm nội dung có nên sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài điều hành các căn cứ quân sự ở Ecuador hay không.

Tổng thống Noboa lập luận rằng cải cách này là cần thiết để tăng cường hợp tác chống ma túy với các quốc gia như Mỹ và tăng cường áp lực lên những kẻ buôn bán ma túy.

Biến thể “Nimbus” lây lan nhanh: Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trong mùa hè?

Theo Anh Thư

Người Lao động

