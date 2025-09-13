Chính quyền ông Trump muốn xác định mối liên hệ giữa một số trường hợp tử vong ở trẻ em với vắc xin Covid-19: Cổ phiếu Pfizer và Moderna giảm

Thông tin từ tờ Washington Post cho biết quan chức Chính quyền Mỹ dự kiến đưa tuyên bố này vào bài trình bày tuần tới tại một hội đồng vắc xin quan trọng - đơn vị tư vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Cơ quan này đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định khả năng tiếp cận vắc xin cũng như việc liệu các công ty bảo hiểm có nên chi trả cho họ hay không cùng nhiều nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên, Washington Post cũng nói rằng bản trình bày này chưa phải quyết định cuối cùng.

Cổ phiếu Pfizer đã giảm hơn 3% trong khi cổ phiếu Moderna giảm hơn 7% vì thông tin này. Cổ phiếu Novavax, công ty sản xuất vắc xin Covid-19 dựa trên protein, đã giảm hơn 4%.

Báo cáo xuất hiện trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. Đang có động thái thay đổi chính sách vắc xin ở Mỹ. Ông đã huỷ bỏ khuyến nghị tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em khoẻ mạnh và phụ nữ mang thai đồng thời đặt ra các giới hạn mới về việc phê duyệt các loại vắc xin chống virus mới.

Trong một tuyên bố Moderna cho biết tính an toàn của vắc xin mà họ sản xuất được giám sát nghiêm ngặt bởi chính công ty, FDA và các cơ quan quản lý của hơn 90 quốc gia. Moderna cho biết các hệ thống ở Mỹ, Australia, Canada và châu Âu chưa phát hiện “bất kỳ mối lo ngại mới hoặc chưa ghi nhận bất cứ vấn đề an toàn nào ở trẻ em hoặc phụ nữ mang thai.

Pfizer chưa lên tiếng.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh các mũi tiêm sử dụng công nghệ mRNA, bao gồm cả vắc xin Covid-19 của Pfizer và Moderna, là an toàn và hiệu quả. Tác dụng phụ nghiêm trọng xảy ra trong những trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận nguy cơ viêm cơ tim ở nam giới trẻ tuổi cao hơn nhưng hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy các loại vắc xin hiện có gây ra rủi ro an toàn nghiêm trọng nào khác, bao gồm cả tử vong ở trẻ em. Dữ liệu giám sát toàn cầu cũng tiếp tục cho thấy những lợi ích từ việc tiêm chủng Covid cho trẻ em cao hơn rủi ro.

Washington Post cho biết tuyên bố này dường như dựa trên thông tin được gửi tới Hệ thống Báo cáo biến cố bất lợi về vắc xin liên bang – cơ quan giám sát tính an toàn của các mũi tiêu được FDA phê duyệt hoặc cấp phép. Hệ thống này chứa các báo cáo chưa được xác minh về tác dụng phụ, bao gồm từ bệnh nhân, bác sĩ và dược sĩ.

Theo trang web của CDC, chỉ các nhà khoa học và các quan chức y tế cộng đồng mới có thể xác định, sau khi điều tra kỹ lưỡng, liệu vắc xin có gây ra hoặc góp phần gây ra các tác dụng phụ được báo cáo tới hệ thống hay không.

Tuần trước, Uỷ viên FDA Marty Makary nói với CNN rằng cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về việc liệu vắc xin Covid có gây tử vong ở trẻ em hay không. Ông này không chia sẻ dữ liệu cụ thể liên quan đến tử vong ở trẻ em vì vắc xin nhưng đã chỉ tra các trường hợp tương tự trong báo cáo dữ liệu của hệ thống giám sát tiêm chủng.

“Tại FDA, chúng tôi biết rằng đã có trẻ em tử vong do vắc xin Covid vì chúng tôi đã xem xét cơ sở dữ liệu an toàn vắc xin về những báo cáo tương tự”, ông Makary nói và cho biết FDA dự kiến sẽ công bố báo cáo trong những tuần tới.

Tham khảo: CNBC﻿