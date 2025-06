Giá dầu tăng nóng sau diễn biến mới tại Trung Đông, cổ phiếu dầu khí đồng loạt “bốc đầu”

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới chìm trong sắc đỏ trước lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đi ngược xu hướng của thị trường chung, nhóm cổ phiếu dầu khí với các đại diện tiêu biểu như GAS, PLX, PVS, PVD, BSR,… lại đồng loạt tăng mạnh, thậm chí chạm trần với hiệu ứng từ giá dầu “bốc đầu”.

Giá dầu Brent tương lai có thời điểm tăng hơn 2% lên trên 79 USD/thùng vào thứ Hai, dao động ở mức cao nhất kể từ tháng 1. Sau động thái từ Hoa Kỳ, Iran đe doạ trả đũa bằng cách làm gián đoạn dòng chảy dầu thô toàn cầu từ Trung Đông. Tính từ đầu tháng 6, giá dầu Brent tương lai đã tăng gần 30%.

Trong báo cáo phân tích mới đây, SSI Research kỳ vọng giá dầu trung bình sẽ dao động từ 70-75 USD/thùng trong năm 2025. Yếu tố hỗ trợ cho giá dầu bao gồm việc OPEC trì hoãn cắt giảm sản lượng dầu, thị trường Trung Quốc phục hồi tốt hơn dự kiến, và/hoặc việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn dự kiến.

Về kết quả kinh doanh quý 2, báo cáo mới nhất của Vietcombank Securities (VCBS) dự báo nhóm thượng nguồn và trung nguồn (PVS, PVD, GAS) có thể tăng trưởng lợi nhuận cao trong khi nhóm hạ nguồn (PLX, BSR) sụt giảm.

Cụ thể, PVS được dự báo doanh thu đạt 5.986 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 239 tỷ đồng, tăng 14%. Động lực chính từ mảng Cơ khí và Xây lắp (M&C) đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu. Tháng 4/2025, hợp đồng EPC cung cấp 33 chân đế cho dự án điện gió ngoài khơi Greater Changhua (CHW2204) cũng đã được chủ đầu tư trao chứng nhận “hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật”. Ngoài ra, các dự án lớn như Hải Long OSS, Baltica 02, điện gió ngoài khơi Feng Miao, chuỗi dự án khí - điện Lô B và Lạc Đà Vàng vẫn đang được PVS bám sát tiến độ....

Tương tự, PVD có thể đạt doanh thu 2.425 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 79%. Động lực đến từ đơn giá cho thuê bình quân các giàn tăng nhẹ; giàn PVD VI đã hoạt động trở lại từ 18/4/2025 sau bảo trì bảo dưỡng. Ngoài ra, PVD cũng ghi nhận doanh thu di dời giàn PVD III từ Malaysia sang Indonesia để thực hiện chương trình khoan cho Pertamina.

GAS cũng được dự báo tăng trưởng, với doanh thu quý 2 là 32.415 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.996 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 2/2024. Kết quả tích cực đến từ sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ của GAS trong 5 tháng đầu năm ước tính đạt 45% kế hoạch cả năm. Ngoài ra, sản lượng LPG kinh doanh của PV GAS đạt gần 1,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, PVB ước đạt 244 tỷ doanh thu, tăng tới 282% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng đến 168%. Tăng trưởng đến từ việc thực hiện các dự án đã ký và đang triển khai như dự án bọc ống dẫn khí tuyến bờ Lô B, bọc đường ống dẫn tuyến nội mỏ lô B và bọc đường ống dự án Lạc Đà Vàng.

Mặt khác, BSR được dự kiến doanh thu quý 2/2025 là 32.295 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 72 tỷ đồng, giảm mạnh tới 91%. Còn PLX ước đạt doanh thu 79.264 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 836 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.