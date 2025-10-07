Gia đình 5 người gặp nguy hiểm trong dòng nước lũ, công an Bắc Ninh nhận tin báo khẩn cấp

Do mưa lớn kéo dài suốt đêm, lượng nước đổ về đột ngột và mạnh mẽ khiến khu vực thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) bị ngập sâu. Vào khoảng 5h20' sáng nay (7/10), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân.

Nội dung tin báo cho biết gia đình anh Vũ Đức Thọ (42 tuổi) đang bị mắc kẹt hoàn toàn trong nhà do nước lũ dâng cao và bao vây khu vực. Gia đình anh có 5 người, gồm vợ chồng anh Thọ, bà Lê Thị Ký (76 tuổi, mẹ anh Thọ) cùng hai con là Vũ Trà My (15 tuổi) và Vũ Đức Việt (10 tuổi). Các thành viên trong gia đình chưa kịp di dời đến nơi an toàn thì bị cô lập bởi nước lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và Công an địa phương triển khai phương án cứu người.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây thừng, cố định vào thân cây lớn để bảo đảm an toàn, sau đó tiếp cận và đưa được 5 người trong gia đình anh Thọ đến vị trí an toàn.

Theo dõi đoạn clip ghi lại cảnh cứu hộ, dư luận không khỏi hồi hộp, lo lắng. May mắn các nạn nhân đã được đưa tới nơi an toàn.

(Nguồn clip: Bộ Công An)

Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 6/10 đến 1 giờ ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn như: Đá Ong 141,8 mm, Đèo Hạ My 142 mm, Xuân Hương 144 mm… gây ngập úng cục bộ.