Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người dân

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 11 (bão MATMO) – với sức gió dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16, ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta trong các ngày 5-7/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố vào cuộc với tinh thần "quyết liệt – chủ động – kịp thời – hiệu quả", bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

Nhận thức đúng mức độ nguy hiểm – Chủ động kịch bản ứng phó đa thiên tai

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: bão số 11 diễn ra trong bối cảnh "thiên tai chồng thiên tai" khi hậu quả bão số 10 vẫn chưa khắc phục xong, nhiều khu vực còn ngập úng, đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở cao.

Vì vậy, tất cả các cấp, ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất phức tạp, nguy hiểm của bão, chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất…) phù hợp với từng địa bàn và thời điểm cụ thể.

Vị trí bão vào lúc 23h ngày 4/10. Ảnh: NCHMF

Khẩn trương hoàn thành khắc phục hậu quả bão số 10 để tạo điều kiện chủ động ứng phó bão số 11

Hoàn thành rà soát, thống kê thiệt hại, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

Khắc phục các điểm úng ngập, sự cố hạ tầng còn tồn đọng; dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tiêu nước đệm để chủ động đón bão mới.

Huy động sức mạnh cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn.

Bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân là ưu tiên số một

Chủ tịch Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã:

Theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.

Triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế.

Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân khỏi khu vực sạt lở, trũng thấp, bãi sông, vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, ngăn người dân qua lại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Cần bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, ngăn người dân qua lại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết do mưa bão. Ảnh: TPO

Bảo vệ hệ thống hạ tầng, sản xuất, dịch vụ, đê điều và hồ đập

Tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác hệ thống đê điều; sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trường học, cơ sở y tế, công trình trọng điểm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Chủ động tiêu úng, hạ mực nước hồ chứa, phối hợp vận hành công trình thủy lợi để giảm thiểu ngập lụt.

Huy động đồng bộ các lực lượng – Bảo đảm giao thông, điện, nước, thông tin

Lực lượng vũ trang, công an: sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông khi bão đổ bộ.

Ngành xây dựng: triển khai chống ngập nội – ngoại thành, xử lý cây đổ, đảm bảo an toàn hệ thống chiếu sáng, chung cư cũ, công trình đang xây dựng.

Ngành công thương: dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường.

Ngành y tế: chuẩn bị thuốc men, đội cấp cứu lưu động, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Ngành giáo dục: sẵn sàng cho học sinh nghỉ học khi có tình huống nguy hiểm.

Ngành khoa học – công nghệ và truyền thông: đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cập nhật liên tục cảnh báo thời tiết tới từng người dân. Ngành điện lực: đảm bảo an toàn lưới điện, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, cảnh báo người dân phòng chống điện giật.

Chủ động linh hoạt trong hoạt động hành chính và sản xuất

Chủ tịch UBND Thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến vào ngày 06/10 nếu thiên tai diễn biến phức tạp.

Khuyến khích bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến vào ngày 06/10 nếu thiên tai diễn biến phức tạp. Ảnh: KTĐT

Truyền thông, cảnh báo kịp thời – Không để người dân bị động

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng phát sóng, liên tục cập nhật thông tin về diễn biến bão, mưa, lũ để người dân chủ động phòng tránh và ứng phó.

Với tinh thần "không chủ quan – không để bị động – không để thiệt hại nặng nề do bão", Hà Nội đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội vào cuộc, từ chính quyền các cấp, lực lượng chức năng, doanh nghiệp đến từng người dân. Mỗi người dân Thủ đô cần chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng để cùng nhau vượt qua bão số 11 an toàn.