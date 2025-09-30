Thông báo khẩn tới 14 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong nhiều giờ qua, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Keng Mo 2 là 80mm (Lai Châu); Tà Si Láng 433mm (Lào Cai); Mường Do1 là 344mm (Sơn La); Du Già 3 là 144mm (Tuyên Quang); Vạn Mai 389mm (Phú Thọ); Vũ Muộn 148mm (Thái Nguyên); Hồng An 208mm (Cao Bằng); Tân Văn 1 là 181mm (Lạng Sơn); Sơn Động 134 mm (Bắc Ninh); Kỳ Thượng 173mm (Quảng Ninh); Lang Chánh 382mm (Thanh Hóa); Đô Lương 391mm (Nghệ An); Sơn Hồng 1 là 305mm (Hà Tĩnh); Hương Hóa 145mm (Quảng Trị)...

Bản đồ khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trải dài 14 tỉnh/thành phố. Nguồn: NCHMF.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đêm qua, khu vực Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục có mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong hôm nay (30/9) và những ngày tới vẫn rất cao, tập trung chủ yếu ở vùng trung du và miền núi.

5 địa phương có nguy cơ cao nhất xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất là Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh, thành phố còn lại là Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Quảng Trị.

Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cần đặc biệt lưu ý, ngay cả khi mưa đã dứt, trong vòng 12–24 giờ tiếp theo vẫn có thể xảy ra lũ quét, sạt lở nên không thể chủ quan.