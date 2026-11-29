Ngày 23/11/2026, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (23/11/1946 – 23/11/2026), đồng thời công bố Quỹ Nhân đạo Việt Nam, Cổng Nhân đạo số quốc gia và Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, là một trong 80 cá nhân được vinh danh vì những đóng góp cho công tác nhân đạo. Đại diện gia đình, ông Kiểm công bố cam kết tài trợ 150 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam trong vòng 5 năm.

Ông kỳ vọng quỹ sẽ trở thành nơi tập hợp nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình doanh nhân có gần 3.000 tỷ đồng đóng góp cho hoạt động thiện nguyện

Trong gần 50 năm xây dựng và phát triển KN Holdings, gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội.

Tính đến năm 2026, tổng số tiền gia đình dành cho các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Trong số này, có hai khoản đóng góp lớn là 500 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và 180 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Hoạt động thiện nguyện của gia đình ông Kiểm còn mở rộng sang Lào và Campuchia, với các chương trình hỗ trợ phẫu thuật mắt cho hơn 10.000 người nghèo tại ba quốc gia, xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa và trao học bổng.

Gia đình doanh nhân này cũng từng đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Y tế toàn cầu của tỷ phú Bill Gates.

Năm 2019, vợ chồng ông Lê Văn Kiểm được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 10 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Gia đình đặc biệt có 3 Anh hùng Lao động, riêng người cha hai lần được phong tặng

Năm 2008, ông Lê Văn Kiểm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. Sau 12 năm, ngày 28/11/2020, ông nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai.

Cũng trong năm 2020, vợ ông là bà Trần Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT KN Holdings, được trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Ông Kiểm và bà Nhung trở thành cặp vợ chồng đầu tiên cùng được phong tặng danh hiệu này.

Đến ngày 6/12/2025, tại Đồng Nai, con gái của hai doanh nhân là bà Lê Nữ Thùy Dương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Với ba thành viên thuộc hai thế hệ và bốn lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, gia đình ông Lê Văn Kiểm là một trường hợp đặc biệt trong giới doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, bà Lê Nữ Thùy Dương hiện giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tham gia các chương trình thiện nguyện thuộc 5 lĩnh vực gồm y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà cũng là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings.

Cơ nghiệp với danh mục đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng

Bà Lê Nữ Thùy Dương tham gia kinh doanh cùng gia đình từ năm 1997. KN Holdings, doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1978, hiện hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch và dịch vụ.

Trong danh mục đầu tư của tập đoàn có sân golf Long Thành tại Đồng Nai và khu đô thị KN Paradise tại Khánh Hòa.

Theo số liệu công bố cuối năm 2025, tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp thuộc KN Holdings đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Tập đoàn có danh mục dự án tại 9 tỉnh, thành phố, với tổng vốn đầu tư trên 120.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, riêng tại Đồng Nai, KN Holdings triển khai ba khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.200 ha, hướng tới mục tiêu thu hút trên 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.