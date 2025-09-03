Gia đình Khánh Thi-Phan Hiển tung bộ ảnh yêu nước cực xịn, visual 3 "hot kid" khiến netizen xuýt xoa: Gen nhà này đỉnh!

Hôm nay 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gia đình kiện tướng dancesport đình đám Khánh Thi - Phan Hiển khiến cộng đồng mạng trầm trồ không ngớt khi tung ra bộ ảnh cực kỳ rực rỡ trong sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc.

Trong loạt ảnh, vợ chồng kiện tướng dancesport cùng ba con diện trang phục đồng điệu, cách điệu từ áo cờ đỏ sao vàng truyền thống. Mỗi thành viên lại toát lên thần thái riêng, nhưng khi đứng cùng nhau lại tạo nên tổng thể vô cùng nổi bật, vừa hiện đại, vừa mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Khánh Thi gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, nhan sắc ngày càng mặn mà dù đã là mẹ ba con. Phan Hiển vẫn giữ phong độ lịch lãm, khoẻ khoắn. Tuy nhiên, spotlight của bộ ảnh lại thuộc về ba "thiên thần nhỏ" Kubi, Anna và em út đáng yêu Lisa.

Cậu cả Kubi càng lớn càng ra dáng, gương mặt điển trai, sáng sủa cùng thần thái tự tin không hề thua kém bố. Cô chị Anna lại ghi điểm nhờ đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào và mái tóc tết hai bên cực dễ thương. Bé út Lisa thì chiếm trọn trái tim cư dân mạng với vẻ ngây thơ, lanh lợi, diện váy xinh như công chúa.

Ngay khi bộ ảnh được chia sẻ, netizen đã nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận khen ngợi: "Ba thiên thần nhỏ nhà Khánh Thi - Phan Hiển đúng là cực phẩm, gen trội hết phần thiên hạ", "Ảnh gia đình xinh như poster phim, nhìn mà thấy hạnh phúc lan tỏa", "Thật sự nể hai vợ chồng, vừa giữ lửa hôn nhân, vừa nuôi dạy con giỏi lại còn có visual ai cũng xinh đẹp".

Bé út Lisa đáng yêu thế này đây

Không chỉ là một buổi chụp hình kỷ niệm, bộ ảnh lần này còn mang giá trị tinh thần đặc biệt. Thông qua những khung hình rực rỡ, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cũng như niềm tự hào khi được sống trong hoà bình, ấm no. Sắc đỏ - vàng nổi bật giữa không gian xanh mướt tạo nên sự hài hòa, vừa trẻ trung vừa thiêng liêng.

Khánh Thi từng chia sẻ, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng là nguồn động lực để cô và chồng vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Bộ ảnh nhân dịp Quốc khánh không chỉ ghi lại khoảnh khắc sum vầy mà còn khẳng định hạnh phúc giản dị của cặp đôi: đó là được ở bên nhau, cùng chứng kiến các con trưởng thành và lan tỏa những giá trị đẹp cho cộng đồng.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Khánh Thi - Phan Hiển không còn là cặp đôi gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác như thuở ban đầu, mà nay đã trở thành biểu tượng của một gia đình hạnh phúc, thành công và giàu tình yêu thương trong showbiz Việt. Chính bởi vậy, mỗi lần hai vợ chồng cùng ba nhóc tỳ xuất hiện là lại khiến mạng xã hội "bùng nổ" vì quá đáng yêu, quá viên mãn.

Có thể nói, gia đình dancer quốc dân đã mang đến một "món quà tinh thần" ý nghĩa nhân ngày Tết Độc lập 2/9. Bộ ảnh không chỉ khiến dân tình mãn nhãn bởi visual cực phẩm, mà còn gợi nhắc mỗi người thêm trân trọng giá trị gia đình, thêm tự hào về màu cờ sắc áo.



