Khánh Thi: "Tôi không dạy chồng nữa, thà mất tiền còn hơn mất chồng"

15-08-2025 - 11:40 AM | Lifestyle

"Vợ tôi biết điều quá cũng khiến tôi lạnh sống lưng" – Phan Hiển nói Khánh Thi.

Vừa đây, chương trình Hẹn cuối tuần đã lên sóng với sự tham gia của vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển.

Khánh Thi: "Tôi không dạy chồng nữa, thà mất tiền còn hơn mất chồng"- Ảnh 1.

Khánh Thi

Tại chương trình tuần này, Khánh Thi chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân với chồng kém 11 tuổi.

Cô nói: "Vợ chồng tôi phân rõ rạch ròi, rằng ở trên sàn đấu, chồng để tôi nói, còn về nhà tôi để chồng nói. Vì thế nên ở nhà đời sống vợ chồng khá bình yên.

Mình học trong chính cuộc sống của mình thôi. Trước đây thì chúng tôi hay tranh cãi. Sau này tôi đưa ra một quyết định lớn nhất là tôi không dạy chồng nữa, thà tôi mất tiền còn hơn mất chồng.

Vì thế, tôi chọn tất cả những thầy dạy tốt nhất để dạy chồng. Vợ chồng tôi phải trả rất nhiều tiền cho các thầy để dạy chồng tôi. Và mỗi lần thầy giáo vào dạy là tôi đi ra để chồng tôi có được tâm lý tốt nhất, thoải mái nhất.

Tôi chỉ có một mong muốn đơn giản hiện tại, là công việc của tôi được bớt lại để có nhiều thời gian ở bên cạnh con. Vợ chồng tôi không có thời gian riêng, những lúc thi đấu thường rơi vào lễ tết, kỳ nghỉ, sinh nhật của mọi người.

Khánh Thi: "Tôi không dạy chồng nữa, thà mất tiền còn hơn mất chồng"- Ảnh 2.

Những ngày đó, đáng lẽ chúng tôi nên đưa con đi chơi, con được nghỉ thì phải đi du lịch nhưng chúng tôi không làm được điều đó dù nó rất đơn giản. Chúng tôi đi thi đấu đều phải đem con đi cùng để tranh thủ chơi, không có được một kỳ nghỉ trọn vẹn".

Về phía mình, Phan Hiển cũng tiết lộ: "Trước kia vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều. Mỗi khi cãi nhau, tôi có câu cửa miệng là 'cái gì em cũng biết hết, chỉ có không biết điều với anh thôi'. Nhưng bây giờ vợ tôi biết điều quá cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

Vì thế nên tôi nghĩ, trước và sau hôn nhân là hai con người khác nhau hoàn toàn".

MC Tùng Leo nhận định: "Như Khánh Thi mới đúng là hi sinh và một người phụ nữ được như thế cũng phải nhờ người đàn ông, tức là người đàn ông cũng phải hay mới được".

Phan Hiển nghe vậy thốt lên: "Thực ra tôi không dám nhận mình hay. Với tính cách con người tôi, tôi muốn được là chính mình, không muốn nửa vời. Khi tôi quen Khánh Thi, tôi luôn muốn được làm những gì tốt nhất cho cô ấy. Cái gì tôi có tôi cũng sẵn sàng cho Khánh Thi hết.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

