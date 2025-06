Gia đình thủ tướng Israel "chịu tổn thất" trong xung đột với Iran

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian giữa lúc căng thẳng ở khu vực Trung Đông không ngớt tăng nhiệt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng gia đình ông đã hai lần hủy lễ cưới của con trai vì lý do an toàn.

"Mỗi người Israel đều gánh chịu những tổn thất cá nhân, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Đây là lần thứ hai con trai tôi (tên là Avner Netanyahu) buộc phải hủy lễ cưới vì mối đe dọa từ tên lửa Iran" - thủ tướng Israel tiết lộ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ban đầu, lễ cưới của con trai Thủ tướng Netanyahu dự kiến diễn ra trong tháng 11-2024. Lần gần nhất, gia đình ông tiếp tục lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho con trai vào ngày 16-6.

Tuy nhiên, trong tuần qua, Israel và Iran vẫn đối đầu không khoan nhượng với hàng loạt cuộc tấn công trả đũa ác liệt.

Israel mở màn bằng đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, với lập luận "ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân". Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái tập kích lãnh thổ Israel.

Nhà chức trách Iran cáo buộc các trận không kích do Israel triển khai khiến ít nhất 639 thường dân Iran thiệt mạng, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao và nhà khoa học. Tại Israel, hơn 20 dân thường thiệt mạng khi hứng chịu hành động trả đũa từ phía Iran.

Dù Tehran tuyên bố họ chỉ tấn công mục tiêu quân sự và quốc phòng Israel, nhưng các đòn tấn công cũng đánh trúng bệnh viện cùng nhiều khu dân cư.

Phát biểu hôm 19-6, Thủ tướng Netanyahu khẳng định mục tiêu của Israel là phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa Iran.

Cùng đó, ông Netanyahu không loại trừ khả năng Israel hướng tới mục tiêu làm "suy sụp quyền lực của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao Iran".