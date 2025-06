Giá gạo tăng nóng 101%, cao nhất trong hơn nửa thế kỷ, đẩy lạm phát nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới lên mức cao nhất 2 năm

Giá gạo tại Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng vọt 101,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng cao nhất trong hơn 50 năm qua. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá gạo tăng mạnh, sau mức tăng 98,4% vào tháng 4 và 92,1% trong tháng 3.

Trong bối cảnh loại lương thực thiết yếu của người dân Nhật Bản tăng phi mã, chính phủ nước này đã phải mở kho dự trữ khẩn cấp để hạ nhiệt thị trường.

Cùng lúc, lạm phát lõi của Nhật Bản trong tháng 5 cũng leo lên 3,7%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023. Con số này vượt dự báo 3,6% của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát và cao hơn mức 3,5% của tháng trước.

Lạm phát toàn phần đạt 3,5%, thấp hơn mức 3,6% của tháng 4, nhưng vẫn đánh dấu tháng thứ 38 liên tiếp lạm phát vượt mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đề ra.

Lạm phát siêu lõi (chỉ số được BOJ theo dõi sát sao vì loại trừ cả giá thực phẩm tươi sống lẫn năng lượng) đã tăng từ mức 3% lên 3,3%.

Chiến lược gia thị trườngMarcella Chow tại JP Morgan Asset Management cho biết giá gạo hiện chiếm khoảng 50% mức tăng lạm phát lõi của Nhật. Vì vậy, xu hướng lạm phát trong tương lai sẽ phụ thuộc đáng kể vào biến động giá lương thực, đặc biệt là gạo.

Trong khi đó, nhà quản lý danh mục đầu tư Kei Okamura tại Neuberger Berman nhận định các số liệu lạm phát không gây bất ngờ trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, ông dự đoán áp lực giá từ thực phẩm sẽ giảm dần trong vài tháng tới. Đồng thời cảnh báo căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể đẩy giá năng lượng tăng trở lại.

Lạm phát tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh BOJ vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5% trong cuộc họp chính sách tiền tệ tuần này. Trong tuyên bố đi kèm, BOJ cho biết việc doanh nghiệp tiếp tục đẩy chi phí vào giá bán đang giữ cho lạm phát lõi duy trì ở mức cao.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda tuần trước cũng tuyên bố trước quốc hội rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất “một khi có đủ cơ sở rằng lạm phát cơ bản đang tiệm cận hoặc dao động quanh ngưỡng 2%”.

Tuy nhiên, BOJ cũng lưu ý rằng lạm phát có thể sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới do kinh tế chững lại do đà giảm tốc của nền kinh tế. GDP Nhật Bản trong quý 1 đã giảm 0,2% so với quý trước do xuất khẩu suy yếu.

Theo CNBC