Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia hạn sử dụng 7.774 m² đất tại xã Phúc Thịnh cho Công ty Tonkin

| | Bất động sản

Công ty Tonkin được UBND TP.Hà Nội gia hạn sử dụng 7.774 m² đất tại xã Phúc Thịnh để tiếp tục làm nhà xưởng và kho, đường tạm thời,...

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cụ thể, gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Tonkin (Tonkin) 7.774 m² đất tại xã Phúc Thịnh; trong đó có 3.871 m² (khu A) đất để tiếp tục làm nhà xưởng và kho.

2.533 m² (khu B) đất để làm đường tạm thời vào nhà xưởng, tuyệt đối không được xây dựng công trình, khi Nhà nước sử dụng phải trả lại không điều kiện, không được bồi thường.

1.370 m² (khu C) đất để mở đường theo quy hoạch của Thành phố, tuyệt đối không được xây dựng công trình, khi Nhà nước sử dụng phải trả lại không điều kiện, không được bồi thường.

Thời hạn thuê diện tích đất nói trên đến 31/12/2029 hoặc đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật.

Mục đích sử dụng đất là Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp xác định giá đất theo bảng giá đất.

UBND TP.Hà Nội giao Tonkin có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế TP.Hà Nội; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục có liên quan theo quy định.

UBND xã Phúc Thịnh thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của Tonkin theo các nội dung quy định tại Quyết định này, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai siêu đường sắt 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Gần 40 mũi thi công dọc theo 4 tỉnh thành, cần đúc 3.200 phiến dầm cho toàn tuyến

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai siêu đường sắt 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Gần 40 mũi thi công dọc theo 4 tỉnh thành, cần đúc 3.200 phiến dầm cho toàn tuyến Nổi bật

Từ ngày mai, công trình vượt biển đạt 2 kỷ lục thế giới của Việt Nam có động thái mới

Từ ngày mai, công trình vượt biển đạt 2 kỷ lục thế giới của Việt Nam có động thái mới Nổi bật

Sau hơn một thập kỷ đình trệ, siêu đô thị 335ha của Trung Nam, vốn hơn 15.000 tỷ đồng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam chính thức tái khởi động

Sau hơn một thập kỷ đình trệ, siêu đô thị 335ha của Trung Nam, vốn hơn 15.000 tỷ đồng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam chính thức tái khởi động

14:04 , 04/10/2026
Hà Nội nghiên cứu quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi

Hà Nội nghiên cứu quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi

12:45 , 04/10/2026
Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

12:36 , 04/10/2026
Biệt thự hàng trăm tấn ở Bắc Ninh về vị trí mới sau gần tháng 'thần đèn' di dời

Biệt thự hàng trăm tấn ở Bắc Ninh về vị trí mới sau gần tháng 'thần đèn' di dời

12:25 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên