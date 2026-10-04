Gia hạn sử dụng 7.774 m² đất tại xã Phúc Thịnh cho Công ty Tonkin

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cụ thể, gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Tonkin (Tonkin) 7.774 m² đất tại xã Phúc Thịnh; trong đó có 3.871 m² (khu A) đất để tiếp tục làm nhà xưởng và kho.

2.533 m² (khu B) đất để làm đường tạm thời vào nhà xưởng, tuyệt đối không được xây dựng công trình, khi Nhà nước sử dụng phải trả lại không điều kiện, không được bồi thường.

1.370 m² (khu C) đất để mở đường theo quy hoạch của Thành phố, tuyệt đối không được xây dựng công trình, khi Nhà nước sử dụng phải trả lại không điều kiện, không được bồi thường.

Thời hạn thuê diện tích đất nói trên đến 31/12/2029 hoặc đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật.

Mục đích sử dụng đất là Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp xác định giá đất theo bảng giá đất.

UBND TP.Hà Nội giao Tonkin có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế TP.Hà Nội; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục có liên quan theo quy định.

UBND xã Phúc Thịnh thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của Tonkin theo các nội dung quy định tại Quyết định này, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP.