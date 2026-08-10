Gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo đó, Nghị quyết HĐND TP Hà Nội đã quyết định gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6 dự án đầu tư được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại các xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường: Phú Diễn, Tây Tựu.

Dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình của UBND Thành phố

Theo Tờ trình của UBND Thành phố, 6 dự án đề nghị gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình là các dự án lớn, quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho phép triển khai ngay thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15. Đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công nhưng 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Đây là các dự án có quy mô lớn, có những dự án chưa từng có, đồng thời trong quá trình triển khai phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch để đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 và UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Vì vậy cần xem xét gia hạn thời hạn đối với các dự án trên là cần thiết, thuộc thẩm quyền của HĐND TP, phù hợp khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết các Nghị quyết ngày 10/8

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị UBND TP giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan đối với từng dự án... Đồng thời, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị UBND TP giải trình bổ sung, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với các tồn tại nêu trên, đặc biệt là việc hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; làm rõ nội dung gia hạn, thể hiện rõ thời gian được gia hạn hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công và rõ trách nhiệm của từng đơn vị, sở, ngành đối với từng dự án cụ thể...

Phát biểu tiếp thu, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội sẽ rút ngắn thời gian xin gia hạn xuống 3 tháng đối với 6 dự án kể trên. Qua đối chiếu thực tế các sở, ngành, TP có khả năng đáp ứng được yêu cầu trong 3 tháng là sẽ hoàn chỉnh toàn bộ thủ tục.

Điều hành phiên giải trình, ông Trần Thế Cương - Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở tờ trình của UBND TP và ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND Thành phố, thời gian gia hạn được đề xuất cụ thể như sau: Gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công đối với cả 6 dự án là 3 tháng. Đồng thời, thành phố chỉ thực hiện gia hạn một lần duy nhất kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Sau khi chủ tọa kỳ họp tóm tắt nội dung và lấy ý kiến, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức bấm nút điện tử. Nghị quyết đã được thông qua với số đại biểu tán thành là 110/116 đại biểu có mặt tại hội trường, đạt tỷ lệ 89,43%.