Giá hoa hồng 8/3 tăng kỷ lục: Khách bất ngờ, tiểu thương TP.HCM lo ế

Hoa hồng tại chợ Hồ Thị Kỷ chủ yếu được nhập từ Đà Lạt - thủ phủ trồng hoa lớn của cả nước. Năm nay, do sản lượng giảm nên lượng hoa đưa về thị trường không nhiều như mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết họ chỉ dám nhập vài trăm bó để bán trong hai ngày cao điểm của dịp lễ 8/3, tránh rủi ro khi giá hoa đang ở mức cao.