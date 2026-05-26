Gia Lai: Hai bị cáo cướp ngân hàng lãnh án tổng cộng 56 năm tù

Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên Phạm Anh Tài (36 tuổi, biệt danh Tài “đen”, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cùng phạm 3 tội gồm: “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “rửa tiền”.

Được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Lê Văn Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của và xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Trong khi đó, Phạm Anh Tài tỏ ra ân hận, xin HĐXX TAND tỉnh Gia Lai cho phép bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án.

Bị cáo Tài cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia cướp ngân hàng.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Tài và Ân, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội “cướp tài sản”, 9 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 7 năm tù về tội “rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên án 15 năm tù về tội “cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 5 năm tù về tội “rửa tiền”; tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của 1 đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Vietcombank- chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Phạm Anh Tài, còn gọi Tài "đen", tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, 2 đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Khoảng 15h30’ ngày 19/1/2026, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai. Lúc này, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước để uy hiếp, đe dọa, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân đã cướp được số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Do sợ tiền của ngân hàng có số seri khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài đã bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TP Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài. Đến chiều 21/1/2026, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.

Quang cảnh xét xử 2 bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: CĐ.

Sau khi bắt giữ Phạm Anh Tài, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” và có lý lịch “bất hảo” khi đang gánh trên người 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.