Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

25-11-2025 - 18:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với công suất thiết kế 750 MW, Nhà máy điện gió Hòn Trâu được xem là dự án trọng điểm mà Gia Lai đang quyết liệt kêu gọi đầu tư.

Ngày 25-11, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1). Dự án nằm trên địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông.

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nơi dự kiến triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu ở Gia lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 3-11-2025.

Nhà máy có công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỉ kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 33,18 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích 49,62 ha, gồm hơn 32 ha mặt nước (khu vực biển) và 17,61 ha đất liền, đều là diện tích được giao sử dụng có thời hạn. 

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai, đồng thời giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Theo đánh giá của địa phương, khi đi vào vận hành ổn định, Nhà máy điện gió Hòn Trâu sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh, tạo thêm việc làm cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.

Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 1 tháng trước thời khắc trọng đại, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đạt mốc tiến độ quan trọng

Gần 1 tháng trước thời khắc trọng đại, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đạt mốc tiến độ quan trọng Nổi bật

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội Nổi bật

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:44 , 25/11/2025
Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 10 năm tới

Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 10 năm tới

16:45 , 25/11/2025
Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng thu thuế của hộ kinh doanh

Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng thu thuế của hộ kinh doanh

16:42 , 25/11/2025
Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?

Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?

16:41 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên