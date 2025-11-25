Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng thu thuế của hộ kinh doanh

Bộ Tài chính vừa cho biết từ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh. Ảnh minh họa

Về thuế đối với cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, mức này đang áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh cũng là 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua năm 2024, đã điều chỉnh mức này, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1-1-2026. Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Hiện nay, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỉ đồng trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và dự kiến cũng sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỉ đồng trở xuống. Để đảm bảo phù hợp, thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Theo đó, dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỉ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng, nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.