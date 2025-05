Giá lao dốc, xuất khẩu bất thành, người trồng sầu riêng vỡ mộng?

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam 4 tháng đầu năm nay đạt gần 27.000 tấn, trị giá gần 99 triệu USD, giảm hơn 52% về lượng và hơn 61% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập sầu riêng lớn nhất của Việt Nam trong quý 1/2025, với kim ngạch trên 49,5 triệu USD, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú, Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu tăng trưởng nhập sầu riêng Việt Nam, với mức tăng lên tới hơn 2.906% trong quý 1 so với cùng kỳ năm trước.