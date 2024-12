Giả mạo nhân viên ngân hàng hỗ trợ lấy lại tiền chuyển khoản nhầm rồi "cuỗm" luôn 62 triệu trong tài khoản của người chuyển

Đối tượng Lê Thanh Vũ tại cơ quan công an.

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ, SN 1987, thường trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N tại xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, nói rằng có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Sau đó chị N đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng này thì tài khoản của chị N bị trừ mất số tiền 62 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đối tượng hoạt động tinh vi, che dấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng bằng việc liên lạc qua nhiều “sim rác”, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để che dấu đường đi của dòng tiền, sử dụng các dịch vụ ẩn danh địa chỉ truy cập internet, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động,… Tuy nhiên, với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an huyện Thạch Hà xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Lê Thanh Vũ, SN 1987, thường trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 19/12/2024, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bắt giữ Lê Thanh Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, thu giữ 02 điện thoại di động, 15 thẻ sim điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Lê Thanh Vũ là người am hiểu về mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua internet hiện nay. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Vũ sử dụng Facebook tìm kiếm bằng từ khóa “chuyển tiền nhầm” để hiện thị các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, Vũ sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản “chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046”. Nếu người bị hại liên lạc lại thì Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp người bị hại lấy lại tiền chuyển nhầm.

Sau khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của người bị hại, Vũ sử dụng web game “888b” để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu người bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản của bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.