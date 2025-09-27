Giá phòng lên tới 9 triệu/đêm, Wyndham Soleil Đà Nẵng vẫn kín khách quốc tế

Trong bức tranh du lịch Đà Nẵng đang hồi phục mạnh mẽ và chuyển mình trở thành trung tâm du lịch – thương mại – hội nghị quốc tế của khu vực, cái tên Wyndham Soleil Đà Nẵng nổi lên như một biểu tượng mới. Vừa chính thức đi vào vận hành từ tháng 7/2025, dự án nhanh chóng tạo tiếng vang khi công suất phòng luôn ở mức cao, nhiều thời điểm đạt trạng thái "cháy" phòng, dù giá phòng niêm yết có thể lên tới 9 triệu đồng/đêm.

Điều này không chỉ gây chú ý với giới du lịch mà còn đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư, bởi đằng sau mức giá cao cấp và tỷ lệ lấp đầy ấn tượng là cả một hệ sinh thái giá trị – từ vị trí vàng, thương hiệu toàn cầu cho đến xu hướng tiêu dùng mới trong ngành khách sạn – nghỉ dưỡng.

Vị trí vàng trên bãi biển Mỹ Khê – "chìa khóa" tạo giá trị vượt trội

Nhắc đến Wyndham Soleil Đà Nẵng, trước hết phải nhắc đến vị trí hiếm có: mặt tiền biển Mỹ Khê, bãi biển từng được Forbes vinh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Với lợi thế này, mỗi căn hộ, mỗi phòng lưu trú tại Wyndham Soleil đều sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá, bao quát biển – sông – thành phố.

Không chỉ mang đến trải nghiệm lưu trú khác biệt, vị trí này còn giúp dự án gắn liền với dòng khách quốc tế cao cấp, vốn có thói quen chọn nơi ở sát biển, kết hợp nghỉ dưỡng và công việc. Đây là điểm cộng mà không phải dự án nào tại Đà Nẵng cũng có được, và cũng là lý do giúp Wyndham Soleil giữ mức giá tới 9 triệu/đêm mà vẫn không thiếu khách đặt phòng.

Nếu vị trí mặt biển Mỹ Khê là yếu tố "thiên thời – địa lợi" thì thương hiệu Wyndham chính là "bảo chứng" cho đẳng cấp của dự án. Wyndham Soleil Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là một khách sạn hạng sang, mà còn được quản lý và vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts – tập đoàn khách sạn quốc tế sở hữu mạng lưới hơn 9.000 cơ sở trên toàn cầu.

Với du khách quốc tế, cái tên Wyndham đồng nghĩa với chuẩn mực chất lượng toàn cầu, từ dịch vụ, vận hành đến trải nghiệm lưu trú. Chính sự tham gia trực tiếp của thương hiệu này đã mang lại cho Wyndham Soleil Đà Nẵng lợi thế cạnh tranh vượt trội, củng cố niềm tin nơi nhóm khách chi tiêu cao, bao gồm cả khách nghỉ dưỡng lẫn giới doanh nhân và khách công vụ.

Xu hướng mới kích hoạt tiềm năng đầu tư vô hạn ở Wyndham Soleil Đà Nẵng

Đà Nẵng từ lâu được mệnh danh là "thủ phủ du lịch miền Trung", mỗi năm đón hơn chục triệu lượt khách trong và ngoài nước. Sau đại dịch, lượng khách quốc tế quay trở lại với tốc độ mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc cao cấp và nhóm khách MICE – du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm. Đây là nhóm khách có khả năng chi trả cao, đồng thời yêu cầu khắt khe về trải nghiệm lưu trú: vị trí phải đắc địa, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tiện ích khép kín và không gian sang trọng.

Wyndham Soleil Đà Nẵng đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Chính vì vậy, dù mức giá lưu trú có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD mỗi đêm, dự án vẫn luôn nằm trong danh sách lựa chọn ưu tiên của du khách thượng lưu và giới doanh nhân quốc tế, những người sẵn sàng trả chi phí cao hơn để được trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp hơn, gắn liền với thương hiệu toàn cầu.

Sự "cháy" phòng thường xuyên tại Wyndham Soleil không chỉ phản ánh sức hút của một điểm đến 5 sao, mà còn là chỉ dấu quan trọng về sức khỏe tài chính và tiềm năng khai thác dài hạn. Trong khi nhiều khách sạn khác tại Đà Nẵng còn phải cạnh tranh để tìm nguồn khách, Wyndham Soleil vẫn giữ vững được giá phòng cao cùng tỷ lệ lấp đầy ấn tượng. Đây chính là minh chứng thuyết phục nhất cho dòng tiền ổn định, ít rủi ro và khả năng sinh lời bền vững, mở ra cơ hội đầu tư gần như vô hạn cho các chủ sở hữu.

Từ nhu cầu lưu trú tăng mạnh và công suất khai thác ấn tượng, Wyndham Soleil Đà Nẵng đang cho thấy sức hút lớn không chỉ với du khách mà còn đặc biệt hấp dẫn với giới đầu tư. Trên góc độ tài chính, dự án sở hữu lợi thế hiếm có: mức giá phòng luôn duy trì ở phân khúc cao, tỷ lệ lấp đầy ổn định ngay cả trong những thời điểm thị trường du lịch biến động. Nguồn khách dồi dào đến từ cả du lịch nghỉ dưỡng, công vụ và đặc biệt là phân khúc MICE giúp tỷ suất khai thác vượt trội hơn so với nhiều dự án khác. Sự tham gia quản lý và vận hành trực tiếp từ Wyndham – thương hiệu khách sạn quốc tế uy tín – càng củng cố niềm tin, tạo lợi thế lớn trong việc thu hút dòng khách ngoại quốc có khả năng chi trả cao.

Hơn thế, trong bối cảnh Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, thương mại và hội nghị quốc tế của khu vực, nhu cầu lưu trú cao cấp được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Wyndham Soleil Đà Nẵng sẽ tiếp tục mang lại dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu đồng thời mở ra triển vọng gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Đây chính là mô hình đầu tư "hai trong một": vừa khai thác lợi nhuận định kỳ từ hoạt động cho thuê, vừa nắm giữ một tài sản bất động sản có khả năng tăng giá bền vững. Trong khi nhiều kênh truyền thống như vàng hay chứng khoán liên tục biến động, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp như Wyndham Soleil Đà Nẵng đang chứng minh là lựa chọn an toàn nhưng vẫn giàu tiềm năng sinh lời.

Vị trí vàng bên bờ biển Mỹ Khê, tiêu chuẩn quốc tế của Wyndham, thiết kế mang tính biểu tượng cùng công suất phòng ấn tượng đã đưa Wyndham Soleil Đà Nẵng trở thành một điểm sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và trên toàn quốc.