Giá rẻ gần 10 triệu đồng, đây là những chiếc iPhone mạnh không kém iPhone 17

Với những nâng cấp sáng giá như màn hình ProMotion 120Hz, camera selfie Center Stage và đặc biệt là thời lượng pin cùng sạc nhanh được cải thiện, iPhone 17 đã tiệm cận trải nghiệm của dòng Pro, trở thành một trong những mẫu iPhone tiêu chuẩn ấn tượng nhất trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB (dung lượng đã được nâng gấp đôi) cũng là một rào cản không nhỏ.

Nếu bạn có ngân sách hạn chế hơn nhưng vẫn muốn một chiếc điện thoại chất lượng, từ những mẫu iPhone đời cũ hơn cho đến các lựa chọn Android, thị trường luôn có giải pháp. Dưới đây là những gợi ý hàng đầu đáng để bạn cân nhắc.

iPhone 16

Đây là lựa chọn hợp lý nhất nếu bạn muốn sở hữu một chiếc iPhone đời mới nhưng không muốn chi quá nhiều cho iPhone 17. Sau khi thế hệ mới ra mắt, iPhone 16 đã được điều chỉnh về mức giá hấp dẫn hơn, khởi điểm từ 18,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Dù chênh lệch không quá lớn, bạn vẫn tiết kiệm được một khoản đáng kể là 6 triệu đồng.

Mẫu máy này sở hữu con chip Apple A18 vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đi cùng hệ thống camera kép ấn tượng và màn hình OLED cho chất lượng hiển thị sống động. Điểm khác biệt lớn nhất là máy không có tấm nền ProMotion 120Hz, nhưng nếu chưa từng trải nghiệm tần số quét cao, bạn sẽ khó cảm thấy sự thiếu sót trong các tác vụ hàng ngày. iPhone 16 vẫn được trang bị các công nghệ hiện đại như sạc không dây MagSafe và Wi-Fi 7, chỉ thua thiệt so với iPhone 17 về dung lượng pin và camera selfie Center Stage.

iPhone 15 Pro (Likenew)

Nếu màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt là tính năng bạn thực sự khao khát, một chiếc iPhone 15 Pro đã qua sử dụng (likenew) là một lựa chọn tuyệt vời. Điều thú vị là mẫu máy này không chỉ có màn hình 120Hz mà còn sở hữu những trang bị mà iPhone 17 tiêu chuẩn không có, bao gồm camera tele zoom quang học và khung viền titan cao cấp.

Với sức mạnh từ chip A17 Pro và khả năng cập nhật lên iOS 26 cùng Apple Intelligence, trải nghiệm sử dụng của iPhone 15 Pro gần như không thua kém. Bạn có thể dễ dàng tìm mua máy tại các cửa hàng di động uy tín với chế độ bảo hành vài tháng, hoặc thậm chí cả năm với các gói mở rộng.

Hiện tại, giá iPhone 15 Pro likenew tại Việt Nam dao động từ 18,49 triệu đồng. Nhược điểm duy nhất đáng cân nhắc là pin của iPhone 15 Pro nhỏ hơn, cho khả năng phát video khoảng 23 giờ (với pin 100%), trong khi con số này trên iPhone 17 lên đến 30 giờ.

iPhone 16e

Với những ai muốn gắn bó với hệ sinh thái Apple nhưng có ngân sách eo hẹp nhất, iPhone 16e là một lựa chọn không thể bỏ qua. Là phiên bản kế nhiệm của iPhone SE 3, đây không phải là chiếc điện thoại hào nhoáng nhất, nhưng nó đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản nhờ được trang bị chip A18 mạnh mẽ, tương tự như trên iPhone 16.

Chiếc điện thoại này cũng sở hữu màn hình OLED đẹp mắt, thời lượng pin ấn tượng và một camera đơn đáng tin cậy. Dù có thiết kế đẹp, việc thiếu các tùy chọn màu sắc có thể là một điểm trừ nhỏ. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 15,39 triệu đồng cho phiên bản 128GB, iPhone 16e vẫn là một "món hời" thực sự, đặc biệt khi máy sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ cập nhật phần mềm từ Apple trong nhiều năm tới.