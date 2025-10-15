Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh

15-10-2025 - 11:30 AM | Bất động sản

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà từng xuất hiện với vai trò Tổng giám đốc tại Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trụ sở tại Quảng Trị.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Thiếu gia này từng xuất hiện với vai trò Tổng giám đốc tại Tập đoàn Sơn Hải. Đây là doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/1998, có trụ sở tại Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ). Sơn Hải khởi đầu với lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, sau đó mở rộng sang xây dựng dân dụng, bất động sản... Tập đoàn này được biết đến với những con đường 'đẹp không tì vết', cắm biển bảo hành lên tới 5 năm, thậm chí 10 năm.

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh- Ảnh 1.

Từ năm 2016, Sơn Hải bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô vốn. Năm 2016, vốn điều lệ tăng từ 370 tỷ đồng lên hơn 423 tỷ đồng; đến năm 2017 đạt hơn 438 tỷ đồng.  

Tháng 8/2018, vốn đạt gần 480 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Viết Hải sở hữu 99,583% và ông Lê Thanh Hướng 0,417%. Năm 2021, vốn điều lệ tăng vọt lên gần 2.366 tỷ đồng, rồi tiếp tục nâng lên hơn 4.478 tỷ đồng vào tháng 5/2024, toàn bộ bằng tiền mặt. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng.

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh- Ảnh 2.

Chồng sắp cưới của Đỗ Hà xuất hiện trong sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải.

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh- Ảnh 3.

Trong giai đoạn 2018–2024, Sơn Hải ghi nhận bước phát triển nhanh ở mảng xây dựng hạ tầng, khi trúng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành. Trong đó, khoảng 75,8% giá trị (tương đương 19.114 tỷ đồng) là các gói chỉ định thầu, được phê duyệt không qua đấu giá cạnh tranh.

Đặc biệt, năm 2023, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải ghi nhận doanh thu gần 4.000 tỷ đồng và số thuế nộp ngân sách hơn 106 tỷ đồng, trở thành đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh mảng xây dựng công trình giao thông, Sơn Hải mở rộng hoạt động sang năng lượng và bất động sản. Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn đầu tư vào các dự án thủy điện như Đắkrông 4 (1.400 tỷ đồng), Đắkrông 3 (400 tỷ đồng), Khe Sông (180 tỷ đồng) và cụm Hướng Sơn 1–4 (tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng). Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Nam Cầu Dài (40 ha, hơn 5.000 tỷ đồng), khu đô thị Trương Phúc Phấn (10 ha, 500 tỷ đồng), khách sạn 5 sao 25 tầng, khu căn hộ cao cấp 22 tầng tại Đà Nẵng và resort 5 sao Bảo Ninh (22,6 ha, 2.300 tỷ đồng).

Sau hơn 25 năm hoạt động, Tập đoàn Sơn Hải đã trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng tư nhân lớn tại khu vực miền Trung, với định hướng tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển đô thị.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có nhiều năm gắn bó với nàng hậu và có quan hệ thân thiết với gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trước đó, bố của Đỗ Hà từng tham dự một số hoạt động nội bộ của doanh nghiệp nơi ông Vương công tác. 


Theo Thảo Vân

An Ninh Tiền Tệ

