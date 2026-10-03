Gia thế của bạn trai Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, những thông tin xoay quanh đời tư của nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hiện tại, người đẹp 9x đang hẹn hò với hot TikToker có triệu người theo dõi. Bạn trai của cô là Neyun - một TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và từng gây chú ý với loạt video triệu view.

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Anh bắt đầu được chú ý khoảng năm 2022 với những video biến hình, bắt trend. Từ đó, Neyun xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể, hiện tài khoản TikTok của anh có khoảng 1,4 triệu người theo dõi.

Không chỉ hoạt động trên TikTok, Neyun còn thử sức ở lĩnh vực người mẫu ảnh, quảng cáo và từng xuất hiện trong một số dự án phim ảnh. Nam TikToker sở hữu gương mặt khá thư sinh, phong cách thời trang trẻ trung. Trên mạng xã hội, anh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng săn chắc, đặc biệt là cơ bụng 6 múi.

Bạn trai của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh là TikToker Neyun. Ảnh: FBNV

Neyun còn thử sức ở lĩnh vực người mẫu ảnh, từng xuất hiện trong một số dự án phim ảnh. Ảnh: FBNV

Anh sở hữu gương mặt thư sinh, body săn chắc 6 múi. Ảnh: FBNV

Tháng 10/2025, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ sau thời gian xuất hiện cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường. Ngày 18/10/2025, Quỳnh Anh và Neyun lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ tại một sự kiện, sau đó người đẹp tiếp tục chia sẻ hình ảnh hẹn hò cùng bạn trai nhân dịp 20/10.

Cặp đôi từng trở thành chủ đề bàn luận bởi sự chênh lệch chiều cao. Neyun cao khoảng 1,63 m, trong khi Quỳnh Anh cao khoảng 1,73 m, tạo ra khoảng cách khoảng 10 cm. Trước những bình luận trái chiều về ngoại hình của cả hai, Quỳnh Anh từng cho biết cô không đồng tình với quan niệm người đẹp trong showbiz phải hẹn hò với doanh nhân hay đại gia. Người đẹp cho rằng điều quan trọng trong mối quan hệ là sự đồng điệu, giản dị và chân thành.

Tháng 10/2025, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Cặp đôi từng trở thành chủ đề bàn luận bởi sự chênh lệch chiều cao. Ảnh: FBNV

Khi Quỳnh Anh trở lại Miss Universe Vietnam 2026 và giành vương miện vào tối 2/10, Neyun cũng có mặt tại đêm chung kết để chúc mừng bạn gái. Khoảnh khắc nam TikToker đồng hành sát cánh bên tân Hoa hậu sau khi cô đăng quang tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Về phía Quỳnh Anh, người đẹp sinh năm 1999, quê Hà Nội, được biết đến từ khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, cô đăng quang Supermodel Me, sau đó giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Hai năm sau, Quỳnh Anh trở lại chính đấu trường này và chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, trở thành đại diện Việt Nam dự kiến tham gia Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico vào tháng 11.