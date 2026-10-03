Nhà mốt Mỹ “biến” chi tiết trên chiếc ghế cổ thành nguồn cảm hứng cho mẫu túi “xa xỉ”, được loạt mỹ nhân châu Á lựa chọn

Trong nhiều năm, những chiếc túi xa xỉ thường được nhận diện bằng các dấu hiệu dễ nhận biết: phom dáng biểu tượng, khóa kim loại đặc trưng hay logo nổi bật. Thế nhưng, khi giới mộ điệu ngày càng đề cao chiều sâu thiết kế hơn những tuyên ngôn phô trương, sự chú ý lại hướng về những giá trị tinh tế hơn: chất liệu, kỹ thuật chế tác và những chi tiết hoàn thiện bằng bàn tay con người.

Từ những đường chần mềm mại đến một nút thắt nhỏ được xử lý khéo léo, các dấu ấn thủ công đang trở thành ngôn ngữ mới của sự sang trọng.

Thiết kế Bunny Knot được Tory Burch xây dựng từ chính cách tiếp cận đó. Bộ sưu tập bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ trên chiếc ghế da cổ điển trong ngôi nhà của Tory Burch tại Antigua, từng thuộc về Rachel “Bunny” Lambert Mellon - một nhà sưu tầm nghệ thuật và nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Những điểm thắt nhỏ trên bề mặt ghế tạo nên kết cấu chần nút đặc trưng của nội thất cổ điển, đồng thời trở thành hạt nhân cho ý tưởng thiết kế của Bunny Knot.

Từ cảm hứng ban đầu ấy, Tory Burch phát triển Bunny Knot thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh với nhiều kiểu dáng khác nhau, gồm ví cầm tay, túi đeo vai và túi hình bán nguyệt. Các thiết kế xuất hiện trong chiến dịch TORY STORIES, đồng hành cùng Song Yuqi, Charlene Choi, Melinda Wang, Ma Yili và You Tianyi.

Trong chiến dịch, Ma Yili lựa chọn Bunny Knot Shoulder Bag như một điểm nhấn cho phong cách thanh lịch. Thiết kế gây ấn tượng bởi bề mặt chần ô lớn, tại mỗi giao điểm là những nút thắt nhỏ tạo chiều sâu thị giác và gợi nhớ nguồn cảm hứng nội thất của bộ sưu tập.

Melinda Wang tạo dáng cùng phiên bản runway của mẫu túi Bunny Knot Shoulder Bag, sử dụng quai xách bằng da cổ điển. Kỹ thuật xử lý bề mặt giúp thân túi đạt hiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được cấu trúc rõ nét, tạo nên nét sang trọng kín đáo thay vì phô trương.

Ở phiên bản thương mại, chất liệu da mềm được cân bằng bởi quai xách dây xích ánh vàng hiện đại. Sự đối lập giữa kỹ thuật chần nút giàu tính thủ công và chi tiết kim loại bóng sáng mang lại cho thiết kế vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.