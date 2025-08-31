Giá thép sắp bước vào chu kỳ tăng mới, CTCK dự báo lợi nhuận toàn ngành có thể tăng trưởng 47% năm 2025
“Giá thép trong giai đoạn 2025 – 26 đã bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kì tăng mới của giá thép trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ”, đội ngũ phân tích MBS đánh giá.
Giá thép nội địa kỳ vọng phục hồi
Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ thép nội địa tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ tác động tích cực đến từ nguồn cung bật động sản phục hồi và giải ngân ĐTC tăng trưởng. Cụ thể hơn, tiêu thụ thép xây dựng và HRC tăng lần lượt 14% và 26% nhờ chiếm lĩnh thị phần từ thép Trung Quốc.
Báo cáo cập nhật ngành thép của Chứng khoán MB (MBS) mới đây đánh giá việc thép Trung Quốc hạ nhiệt trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của thép nội địa. Giá thép xây dựng và HRC đã có dấu hiệu phục hồi kể từ tháng 7 khoảng 3% và 4% so với tháng trước lên mức 560/530 USD/tấn.
Bên cạnh yếu tố tích cực tới từ thép TQ, nửa cuối năm trở thành thời gian cao điểm tiêu thụ thép toàn ngành do nguồn cung BĐS và giải ngân ĐTC đẩy mạnh. Nhờ đó, giá thép xây dựng và HRC có thể tăng trưởng kể từ quý 3, giá thép xây dựng có thể đạt mức 594/635 USD/tấn (+6%/7% svck), giá HRC có thể đạt mức 575/605 USD/tấn (+4%/3%) trong giai đoạn 2025-26.
Giá nguyên vật liệu hạ nhiệt tác động tích cực tới biên LN gộp
Theo dự báo của nhóm phân tích MBS, giá nguyên vật liệu than và quặng hạ nhiệt trong bối cảnh dư cung tại Úc và Brazil trong bối cảnh các quốc gia này đẩy mạnh sản lượng khai thác nhờ thời tiết thuận lợi. Cụ thể hơn, trong giai đoạn 2025 – 2026, nguồn cung than dự báo tăng trưởng 1,5%/2% so với cùng kỳ và quặng vẫn duy trì ở mức cao với mức tăng kì vọng 2%/3%. Bên cạnh đó, nhu cầu nguyên liệu đầu vào suy giảm đến từ động thái cắt giảm sản lượng thép của TQ.
Trong bối cảnh giá thép tích cực và nguyên liệu như than và quặng suy giảm, biên LN gộp các DN sản xuất như HPG được dự báo tiếp tục tăng 1,1 và 0,2 điểm % trong giai đoạn 2025 – 2026.
Đối với DN tôn mạ như HSG, NKG và GDA, giá HRC có xu hướng phục hồi kể từ cuối Q3/25, do đó giá bán tôn mạ sẽ được hưởng lợi do neo theo giá HRC. Bên cạnh đó, việc tích trữ tồn kho HRC giá rẻ giúp các DN tôn mạ sẽ tăng trưởng biên LN gộp khoảng 0,7 – 1 điểm % vào năm 2025 – 2026. Tổng hợp lại, biên LNG toàn ngành dự báo tăng 1 và 0,5 điểm % trong giai đoạn 2025-26.
Các DN ngành thép được định giá cao hơn trong chu kì tăng giá của ngành thép
Nhờ động lực đến từ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng trước nhu cầu nội địa và biên lợi nhuận gộp phục hồi, MBS dự báo lợi nhuận toàn ngành thép trong năm 2025 và 2026 có thể tăng trưởng lần lượt 47% và 32% so với cùng kỳ.
MBS cho biết, P/B của các doanh nghiệp ngành thép có độ tương quan cao với chu kỳ giá thép. Trong giai đoạn 2020 – 2021, trong bối cảnh giá thép xây dựng và HRC tăng 120% và 118%, mức định giá PB của các DN trong ngành đã tăng từ mức 0,4 – 1,0 lên mức 1,1 – 3,2 nhờ tác động tích cực tới từ giá thép lên biên gộp và tăng trưởng lợi nhuận. Do đó, trong giai đoạn tăng giá thép, PB của các DN ngành thép được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh so với giai đoạn đi ngang của giá thép.
Nhờ đó, MBS kỳ vọng mức định giá P/B của các DN trong ngành có thể nâng lên mức 1.4 – 2.8 (cao hơn khoảng 30% so với hiện nay). Các doanh nghiệp như Hòa Phát (HPG), Hoa Sen (HSG) và VG Pipe (VGS) được đánh giá tích cực.
