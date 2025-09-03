Giá tiêu hôm nay 3/9: Tiếp đà tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp

Ảnh minh họa

Theo khảo sát tại các vùng trọng điểm, giá tiêu hôm nay tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 153.000 – 154.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk đang cùng được thu mua ở mức cao nhất là 154.000 đồng/kg. Còn tại các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước, giá cũng tăng 1.000 đồng/kg lên 153.000 đồng/kg.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 5 giờ ngày 3-9 như sau: Thị trường hồ tiêu ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.216 USD/tấn; tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.028 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu Malaysia đi ngang, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil giữ nguyên so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua đạt mức 6.400 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu Việt Nam duy trì ổn định, hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500g/l; loại 550g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 9.150 USD/tấn.

Chuyên gia nhận định giá tiêu tiếp tục tăng điểm do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Yếu tố này kết hợp cùng nhu cầu gia tăng vào cuối năm sẽ hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh về thuế suất và khả năng cung ứng, giúp duy trì vị trí dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu. Để phát triển bền vững hơn, ngành tiêu cần tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh, thay vì chủ yếu dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô.