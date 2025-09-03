Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 309 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2025, nước ta đã chi 1,8 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Trung Quốc đang là nhà cung cấp gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 731 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng thứ 2 là Mỹ với hơn 328 triệu USD, tăng mạnh 82% so với 7T/2024. Thái Lan là nhà cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ 3 của nước ta với hơn 80 triệu USD, tuy nhiên giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Đối với mặt hàng gỗ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2025 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng. Theo đó, thuế nhập khẩu đồng loạt giảm với một số mặt hàng như ô tô, gỗ, ethanol, đùi gà đông lạnh, hạt dẻ cười, hạnh nhân, quả táo tươi, cherry, nho khô... Nghị định có hiệu lực ngay trong ngày 31/3.

Trong đó, với mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ, cụ thể: Nhóm 44.21 gồm các sản phẩm bằng gỗ (bao gồm các sản phẩm như mắc treo quần áo, lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự, thanh gỗ để làm diêm…); Nhóm 94.01 và 94.03 gồm ghế ngồi và các bộ phận của ghế ngồi, đồ nội thất bằng gỗ... giảm thuế nhập khẩu từ các mức 20 - 25% xuống cùng một mức thuế suất là 0%.

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành gỗ Việt Nam khi lần đầu tiên lọt Top 5 quốc gia xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã xuất khẩu mặt hàng này sang gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong năm 2024, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cả năm 2024 đạt 15,89 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2023. Trong đó, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, gồm: đồ gỗ (không tính ghế ngồi); ghế ngồi; dăm gỗ; gỗ dán; viên nén.

Theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2025 vẫn được dự báo tích cực. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 18 tỷ USD xuất khẩu, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự phục hồi kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn, chính sách thương mại, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Hiện nay, hạn chế của ngành gỗ Việt Nam là nội lực và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, những chính sách thuế quan từ thị trường nhập khẩu cũng sẽ là thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp nỗ lực hóa giải và vượt qua.