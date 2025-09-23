Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang, cao nhất 150.000 đồng/kg

Ảnh minh họa

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP HCM hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 147,000 -149,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu mới nhất ngày 23/9 vẫn không có thay đổi mới.

Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia duy trì tại mức 7.027 USD/tấn. Còn giá tiêu trắng Muntok vẫn neo ở ngưỡng 9.957 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đang có mức 9.700 USD/tấn; còn hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này có giá 12.900 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giao dịch ở ngưỡng 6.600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn, loại 550 g/l đạt ngưỡng 6.800 USD/tấn; còn giá hạt tiêu trắng có mốc 9.250 USD/tấn.

Tại Indonesia, vụ thu hoạch tiêu đã bắt đầu ở Lampung và các tỉnh lân cận, tuy nhiên sản lượng năm nay dự kiến sẽ giảm do ảnh hưởng của lượng mưa lớn hồi đầu năm. Dự báo, hoạt động thu hoạch tại Nam Sumatra và Bengkulu sẽ gia tăng trong vài tuần tới.

Trong quý I năm nay, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia ghi nhận mức tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 3 trở đi, xuất khẩu hạt tiêu đã giảm xuống dưới mức của năm 2024.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), trong tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu đạt 1.929 tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 1/2024. Tính đến hết tháng 7, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia đạt 22.456 tấn, với kim ngạch 149,6 triệu USD, giảm 1,6% về lượng nhưng tăng 34,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.



