Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang, cao nhất 150.000 đồng/kg

23-09-2025 - 14:01 PM | Thị trường

Khảo sát trong ngày 23/9, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm vẫn đi ngang ở mức 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang, cao nhất 150.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP HCM hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 147,000 -149,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu mới nhất ngày 23/9 vẫn không có thay đổi mới.

Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia duy trì tại mức 7.027 USD/tấn. Còn giá tiêu trắng Muntok vẫn neo ở ngưỡng 9.957 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đang có mức 9.700 USD/tấn; còn hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này có giá 12.900 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giao dịch ở ngưỡng 6.600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn, loại 550 g/l đạt ngưỡng 6.800 USD/tấn; còn giá hạt tiêu trắng có mốc 9.250 USD/tấn.

Tại Indonesia, vụ thu hoạch tiêu đã bắt đầu ở Lampung và các tỉnh lân cận, tuy nhiên sản lượng năm nay dự kiến sẽ giảm do ảnh hưởng của lượng mưa lớn hồi đầu năm. Dự báo, hoạt động thu hoạch tại Nam Sumatra và Bengkulu sẽ gia tăng trong vài tuần tới.

Trong quý I năm nay, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia ghi nhận mức tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 3 trở đi, xuất khẩu hạt tiêu đã giảm xuống dưới mức của năm 2024.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), trong tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu đạt 1.929 tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 1/2024. Tính đến hết tháng 7, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia đạt 22.456 tấn, với kim ngạch 149,6 triệu USD, giảm 1,6% về lượng nhưng tăng 34,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: Nhập khẩu gạo tăng gấp 200 lần vẫn không thể giảm giá, người dân chỉ ưa chuộng gạo nội địa


Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ cho láng giềng, nước ta có sản lượng 8 triệu tấn mỗi năm

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ cho láng giềng, nước ta có sản lượng 8 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh

Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh Nổi bật

Soi giá loạt tour ngắm mùa lúa chín Tây Bắc đang hot nhất hiện nay

Soi giá loạt tour ngắm mùa lúa chín Tây Bắc đang hot nhất hiện nay

14:05 , 23/09/2025
VinFast VF 3 làm nên lịch sử khi được vinh danh tại giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương

VinFast VF 3 làm nên lịch sử khi được vinh danh tại giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương

13:45 , 23/09/2025
Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

11:45 , 23/09/2025
Hãng xe máy nội được đầu tư thêm gần 600 tỷ đồng có xe điện "đi xa nhất Việt Nam", đang ưu đãi tháng 9

Hãng xe máy nội được đầu tư thêm gần 600 tỷ đồng có xe điện "đi xa nhất Việt Nam", đang ưu đãi tháng 9

11:28 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên