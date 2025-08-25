Giá tiêu nội địa tăng mạnh trở lại

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (25/8) tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ, đưa thị trường nông sản này trở thành tâm điểm chú ý của giới sản xuất và xuất khẩu. Tại các tỉnh trọng điểm như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu dao động trong khoảng 145.500 – 148.000 đồng mỗi kg. Mức giá trung bình trên thị trường đạt khoảng 146.000 – 146.700 đồng/kg, cao hơn 2.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi hồ tiêu ghi nhận mức tăng tổng cộng từ 6.000 đến 8.000 đồng/kg.

Diễn biến này được đánh giá là tích cực với nông dân và doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường hồ tiêu từng rơi vào trạng thái chững lại trong nửa đầu năm. Việc giá trong nước neo ở vùng cao cho thấy nhu cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu cũng như thị trường tiêu thụ nội địa. Các chuyên gia nhận định, mức tăng này phản ánh sự thiếu hụt cục bộ nguồn cung ngắn hạn, đặc biệt khi một phần sản lượng đã được ký kết xuất khẩu từ đầu năm.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu Việt Nam cũng đang giữ vị thế cạnh tranh. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l của Việt Nam hiện đạt 6.240 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.370 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA ở mức 8.950 USD/tấn. So sánh với các quốc gia khác, hồ tiêu Việt Nam vẫn có mức giá thấp hơn Indonesia và Malaysia, nhưng lại cao hơn Brazil.

Điều này cho thấy, dù chưa đạt mức giá cao nhất trong khu vực, hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, chất lượng cải thiện và khả năng cung ứng ổn định cho các thị trường lớn. Xuất khẩu hồ tiêu vẫn đang ghi nhận kết quả khả quan, bất chấp những thách thức từ chính sách thương mại quốc tế. Đáng chú ý, ngay cả khi Mỹ áp thuế nhập khẩu 20% lên một số sản phẩm nông sản, hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng doanh thu.

Một số chuyên gia dự báo, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ từ việc các nước nhập khẩu gia tăng đơn hàng chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm. Song, để tận dụng được đà tăng, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp.

Nhìn chung, hồ tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: giá nội địa tăng, xuất khẩu giữ nhịp, trong khi sức cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được coi là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hồ tiêu biến động mạnh. Tuy nhiên, để duy trì vị thế bền vững, ngành hồ tiêu cần chiến lược dài hạn về chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá hiện tại được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.



