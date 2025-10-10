Giá trị an cư và đầu tư bền vững tại Phước Đông New City

An cư vô lo giữa lòng đô thị xanh rộng lớn

Suốt nhiều năm, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1973) vẫn canh cánh nỗi lo tìm một nơi an cư đúng nghĩa cho tuổi xế chiều. Cho đến khi nghe đến dự án nhà ở giá rẻ Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi) tại "trái tim" KCN Phước Đông, Trảng Bàng (Tây Ninh), hi vọng mới lại bắt đầu chớm lên trong bà. Ban đầu, bà Hoa khó hình dung một khu đô thị vùng ven lại có thể quy hoạch đồng bộ và đầy đủ tiện ích như lời giới thiệu. Thế nhưng khi thực sự đặt chân đến, bà mới vỡ òa vì đây là chốn an cư mà bà luôn mong ước.

Bà Thanh Hoa đã sở hữu 2 nhà phố giá rẻ tại Phước Đông New City (Ảnh: V.N).

Lối vào khu đô thị trước mắt bà Hoa là những tuyến đường phủ bóng cây xanh, công viên rộng mở. Trường học, khu mua sắm hiện hữu ngay trong khuôn viên, cùng với các tiện ích cộng đồng như bệnh viện lớn, cơ quan hành chính nhà nước… nằm sát bên cạnh.

"Không khí nơi đây khiến tôi nhớ đến Singapore và Úc – những đất nước nổi tiếng bởi sự trong lành mà tôi từng ghé thăm. Quy hoạch đồng bộ, kết nối tiện ích công cộng đầy đủ, an ninh ổn định… Tất cả khiến tôi tin Phước Đông New City chính là lựa chọn an cư, an dưỡng lý tưởng", bà Hoa chia sẻ.

Niềm tin nhanh chóng biến thành quyết định. Ở giai đoạn 1 của dự án, bà đã mua 2 căn nhà. Sang giai đoạn 2, bà dự định mua thêm 1 căn xây hoàn thiện, nội thất cơ bản, đầy đủ sổ hồng với mức giá 1,9 tỷ đồng. Bà Hoa chia sẻ bà chỉ cần trả trước 579 triệu đồng là được nhận nhà. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay 70-80%, thời gian lên đến 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng.

Ngoài mức giá bán hiếm có, chủ đầu tư còn triển khai chính sách bán hàng ưu đãi để người mua dễ dàng an cư (Ảnh: V.N).

Các con rất ủng hộ bà vì nhận ra nơi đây vừa hiện đại, vừa tiện ích, lại có môi trường sống trong lành. Trải qua bao lần tìm kiếm rồi phải dở dang, cuối cùng bà Hoa mỉm cười với lựa chọn của mình. Cứ mỗi cuối tuần, bà lại cùng chồng lái xe máy về Phước Đông New City để tận hưởng.

Rủi ro bằng "0", tiềm năng đầu tư dài hạn

Bà Thúy Mừng (40 tuổi) đến Phước Đông New City với tâm thế của một nhà đầu tư dày dạn. Sau nhiều năm "lăn lộn" trên thị trường bất động sản, bà khẳng định hiếm có dự án vùng ven nào khiến bà tin tưởng tuyệt đối như nơi đây.

Bà Mừng chia sẻ đã mua 1 căn nhà phố tại Phước Đông New City và chuẩn bị mua thêm 5 căn nữa. "Pháp lý minh bạch, khu vực được quy hoạch đồng bộ đầy đủ tiện ích, cộng với chính sách tài chính linh hoạt, là 3 yếu tố nổi trội của dự án mà tôi luôn tìm kiếm. Hơn nữa, 1,9 tỷ đồng cho 1 căn hoàn thiện, nội thất cơ bản, đầy đủ sổ hồng như Phước Đông New City dường như đã trở thành mức giá "tuyệt chủng" tại các thành phố lớn", bà chia sẻ.

Nhà phố sổ đỏ Phước Đông New City chỉ có giá từ 1,9 tỷ đồng (Ảnh: Minh Phú Land).

Điều khiến bà quyết định mạnh tay hơn cả là chính sách cam kết thuê lại 7–9 triệu đồng/tháng/căn trong 12 tháng. Chỉ trong năm đầu, bà đã có ngay khoản lợi nhuận 84–108 triệu đồng. Theo bà, đó chính là "đòn bẩy kép", vừa giảm áp lực vốn ban đầu, vừa tạo ra dòng tiền ngay lập tức.

"Thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ để nhận lãi vài phần trăm mỗi năm, hay chờ đợi mua được nhà ở xã hội phải trải qua quá nhiều điều kiện xét duyệt, tôi chọn bỏ ra vài trăm triệu để đầu tư tại đây. So với việc giữ vàng hay tiền nhàn rỗi, rõ ràng giá trị bất động sản ở một dự án có tiềm năng lớn như Phước Đông New City vừa an toàn, vừa sinh lời vượt trội. Rủi ro bằng 0, dòng tiền ổn định, sinh lời kép, không có lý do gì để tôi chần chừ", bà khẳng định.

Nơi gửi gắm dòng tiền an toàn, sinh lời bền vững

Nằm trên trục ĐT782, Phước Đông New City kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đang triển khai, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát và cao tốc Bắc – Nam phía Tây. Khi hạ tầng hoàn thiện, cư dân chỉ mất 40 phút là di chuyển tới TP.HCM, mở lối giao thương thẳng tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Vị trí này giúp Phước Đông New City không chỉ phù hợp cho người mua ở thực mà còn là điểm trung chuyển thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ và cho thuê.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa của khu vực (Ảnh: Minh Phú Land).

Theo quy hoạch 2021–2030, tam giác Trảng Bàng – Phước Đông – Gò Dầu sẽ trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ trọng điểm, trong đó KCN Phước Đông (3.285ha) đã thu hút hàng trăm nghìn lao động, chuyên gia. Nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ vì thế bùng nổ, tạo ra nguồn cho thuê lâu dài cho dự án.

Theo ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú, giai đoạn 1 của Phước Đông New City đã trở thành cơ hội cho nhà đầu tư tiên phong khi ra mắt với mức giá chỉ từ 1,7 tỷ đồng/căn.

Bước sang giai đoạn 2, ngoài thừa hưởng hạ tầng khu đô thị ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và cơ hội an cư, sinh lời bền vững, cả nhà đầu tư giai đoạn đầu lẫn người mua mới đều được nhận thêm nhiều chính sách bán hàng vượt trội như "Booking 0 đồng", "Flash sale", voucher mua sỉ, ưu đãi riêng cho cư dân Trảng Bàng, khách hàng thân thiết, người giới thiệu, cùng đầu tư hoặc tái đầu tư… với tổng chiết khấu lên tới 15%.

