Già trước tuổi lại được khen nức nở, thế gian có đúng 1 người: Visual mỹ mạo tuyệt trần, chữ sang in hẳn trên mặt

Theo Sina, Lưu Diệc Phi gia nhập giới giải trí từ khi còn niên thiếu, có thể coi là ngôi sao trưởng thành dưới cái nhìn của khán giả và truyền thông. Nữ diễn viên đóng tác phẩm đầu tay Kim Phấn Thế Gia khi mới 15-16 tuổi. Thời điểm đó độ tuổi của nhân vật lớn hơn so với tuổi thực của nữ diễn viên, cách trang điểm đậm, kiểu tóc và phục trang cũng khiến cô già hơn tuổi thật.

Vai diễn đầu tay của Lưu Diệc Phi là tiểu thư Dân quốc kiêu kỳ, trang điểm có phần già dặn

Tuy nhiên, dù ngoại hình già hơn tuổi thật nhưng Lưu Diệc Phi vẫn toả sáng rực rỡ. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong lần đầu xuất hiện, dù chỉ đóng vai phụ nữ diễn viên đã ghi dấu ấn với khán giả.

Vai diễn Bạch Tú Châu của Lưu Diệc Phi cũng được khen ngợi là tiểu thư sang chảnh từ trong cốt cách. Đây là vai diễn đầu tay của thần tiên tỷ tỷ, cô diễn xuất còn non nớt nhưng lại phù hợp với hình tượng kiêu kỳ đỏng đảnh của nhân vật. Đến nay, tạo hình Dân quốc của Bạch Tú Châu vẫn được khán giả khen ngợi. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Bạch Tú Châu, một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp và đem lòng yêu "cậu Bảy" Kim Yến Tây (Trần Khôn).

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn chinh phục khán giả dù già dặn hơn tuổi 15

Dù đóng phụ, Lưu Diệc Phi vẫn được đánh giá đẹp không kém nữ chính Đổng Khiết

Đây là vai diễn đáng nhớ của Lưu Diệc Phi

Kim Phấn Thế Gia phát sóng lần đầu vào năm 2003 trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 và đạt mức rating 7,68%, dẫn đầu trong số các tác phẩm được chiếu cùng thời điểm. Bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được phát sóng lại hơn 60 lần trên các đài truyền hình địa phương.

Đến năm 2018, khi một lần nữa chiếu lại trên đài CCTV8 phim lại tạo hiệu ứng bùng nổ, có thể nói là "phát hỏa lần hai", theo Sina, tạo nên một sự kiện thú vị vì hiếm có bộ phim nào lại nổi tiếng lần hai sau 15 năm chiếu lại.

Lưu Diệc Phi có vẻ đẹp sang trọng, như tiểu thư danh giá được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ

Chính vì vậy, đạo diễn đã lựa chọn cô đóng Bạch Tú Châu bất chấp việc nữ diễn viên chưa có kinh nghiệm diễn xuất

Vai diễn này cũng đặt nền tảng cho sự nghiệp thành công rực rỡ của Lưu Diệc Phi sau này. Sau đó, cô đã thể hiện những nhân vật nổi bật mà đến nay khó tìm người thay thế như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003), Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (2005)... Danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" cũng theo Lưu Diệc Phi trong suốt chiều dài sự nghiệp.

Sau 16 năm, Lưu Diệc Phi mới trở lại mảng truyền hình và có ngay một tác phẩm cổ trang bùng nổ năm 2022 là Mộng Hoa Lục, mở đầu với số điểm 8,7, sau đó giảm xuống còn 7.9, nhưng vẫn là một bộ phim có thành tích cực tốt, chất lượng cao, được nhiều trang truyền thông quốc gia khen ngợi. Đi Đến Nơi Có Gió nội dung nhẹ nhàng nhân văn nhận được số điểm rất cao 8.7/10 trên Douban. Phim Câu Chuyện Hoa Hồng cũng gây tiếng vang, lập nhiều thành tích về điểm nhiệt độ, lượng quảng cáo và có điểm trên Douban là 7.4/10.

Lưu Diệc Phi rất thành công ở mảng truyền hình

Nữ diễn viên vẫn là "thần tiên tỷ tỷ" duy nhất trong lòng khán giả nhiều năm qua

Theo Sina, thực tế diễn xuất của Lưu Diệc Phi không quá xuất sắc, nhưng vẻ đẹp hiếm có của cô khó ai sánh kịp. Ngoài ra, Lưu Diệc Phi không đóng nhiều phim truyền hình nhưng mỗi tác phẩm đầu có chất lượng cao, điểm trên trang đánh giá Douban luôn đạt trên 7, đây là điều không có diễn viên nào làm được. Vì vậy, khán giả luôn nhớ tới các vai diễn của Lưu Diệc Phi bởi chúng thỏa mãn cả về thẩm mỹ lẫn nội dung.

Theo Sina, một diễn viên cả đời có một vai diễn kinh điển đã là may mắn, nhưng Lưu Diệc Phi còn làm được nhiều hơn thế trong sự nghiệp. Nhờ đó, hiện tại nữ diễn viên có địa vị hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn thường xuyên gây bão, tạo trend nhờ nhan sắc vượt trội

Nguồn: Sina