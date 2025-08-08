Giá USD tại Việt Nam liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Ngày 8-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.228 đồng/USD, giảm 21 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 26.030 đồng/USD mua vào, 26.390 đồng/USD bán ra.

Dù vậy, từ đầu năm tới nay, tỉ giá đã tăng hơn 3% và đang duy trì ở mức cao những ngày qua.

Tỉ giá đã tăng vượt 3% kể từ đầu năm đến nay

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, phân tích trong phiên họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định không thay đổi lãi suất chính sách đồng USD - tiếp tục neo ở mức cao (4,5%). Chủ tịch FED chưa đưa ra một dự báo chắn chắn cho định hướng điều hành lãi suất trong phiên họp tháng 9-2025.

Với diễn biến mới này, đồng USD đã tăng giá mạnh so với các đồng tiền khác và chỉ số DXY đang quay lại mức cao nhất trong 3 tháng nay. Khả năng lãi suất USD có thể tiếp tục được neo ở mức cao, trung bình trên 4% dù UOB Việt Nam quan điểm FED vẫn sẽ cắt giảm lãi suất 2-3 lần giai đoạn cuối năm.

Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên kỳ vọng lãi suất VND sẽ được cắt giảm nhằm hỗ trợ sản suất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng cao theo định hướng tăng GDP trên 8% trong năm nay.

Cân nhắc bài toán tỉ giá và lãi suất

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 vừa diễn ra ngày 7-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận tỉ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Tính đến nay, tỉ giá USD/VND đã tăng 2,9% so với cuối năm ngoái. Trong bối cảnh này, Thống đốc cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỉ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn mà đặt ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững" - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Ngân hàng UOB Việt Nam dự báo tỉ giá USD/VND sẽ tiếp tục giao dịch ở mức cao quanh 26.400 - 26.500 đồng trong quý III và sẽ giảm nhẹ xuống quanh mức 26.000 vào cuối nay. Ở mức 26.000 đồng, tỉ giá có thể giảm giá khoảng 2-3% cho cả năm nay.