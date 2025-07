Ngày 31/7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá USD sau động thái của Fed

Hôm nay (31/7), Ngân hàng Nhà nước tiếp tuc tăng tỷ giá trung tâm thêm 12 đồng lên mức 25.240 VND/USD. Kể từ đầu tuần, NHNN đã tăng tỷ giá trung tâm tổng cộng 76 đồng và xác lập mức đỉnh mới kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào đầu năm 2016. Tính từ đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 3,7%.

Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.978 - 26.502 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.028 - 26.452 VND/USD.

Đi ngược với xu hướng của tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng có xu hướng giảm trong sáng nay.

Lúc 11h, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.000 – 26.390 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với mức khảo sát sáng hôm qua. Tính từ đầu năm, tỷ giá USD tại Vietcombank đã tăng khoảng 3,3%.

VietinBank và BIDV giảm lần lượt 13 và 15 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá bán về mức 26.390 VND/USD.

Bên nhóm ngân hàng tư nhân, tỷ giá USD cũng đồng loạt giảm. Techcombank, Sacombank và Eximbank giảm lần lượt 13 đồng, 22 đồng và 30 đồng so với mức khảo sát sáng hôm qua.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 30/7 ở mức 26.200 VND/USD, giảm 23 đồng so với phiên trước đó.

Tại thị trường tự do, giá USD có xu hướng tăng nhẹ. Khảo sát lúc 11h00 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.400 - 26.480 VND/USD, giá mua giữ nguyên và giá bán tăng 10 đồng so với mức ghi nhận hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện dao động quanh mức 99,7 điểm.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố sau cuộc họp, Fed nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm đã chững lại, dù thị trường lao động vẫn giữ được sự ổn định và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra, dù đã hạ nhiệt đáng kể so với quý trước.

Đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ nhờ số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II mạnh hơn dự báo, tăng 3% so với ước tính 2,4% - theo cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế.

Đồng USD đã đạt mức cao nhất trong một tháng so với đồng euro, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đạt được một thỏa thuận thương mại khung vào Chủ nhật, quy định mức thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa của EU, bằng một nửa mức lãi suất mà ông Trump đã đe dọa trước đó.

Trong bối cảnh chỉ số DXY đã tăng 2% so với mức đáy ghi nhận vào cuối tháng 6, tỷ giá USD/VND đang chịu áp lực tăng. Trước đó, tỷ giá USD/VND đã tăng 3% trong nửa đầu năm 2025 bất chấp việc đồng bạc xanh giảm 11% trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, điểm tích cực là chênh lệch lãi suất VND-USD qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã chuyển sang trạng thái dương trở lại. Yếu tố này sẽ phần nào hỗ trợ cho VND giảm bớt áp lực giảm giá.

Theo giới phân tích, việc NHNN liên tục tăng tỷ giá trung tâm và “thả nổi” giá bán USD can thiệp cho thấy Nhà điều hành đang chấp nhận một mức biến động tỷ giá mạnh hơn. Thực tế, tỷ giá trung tâm tính đến ngày 31/7 đã được điều chỉnh tăng 3,7% so với đầu năm; trong khi tỷ giá trên thị trường chính thức và tự do chỉ tăng khoảng 3,3%.