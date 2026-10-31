Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 31/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường.
Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h sáng nay 31/10/2026, giá vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 13,83 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 31/10/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC
|13.830.000
|13.980.000
|VND/chỉ
|Vàng 999
|13.830.000
|13.980.000
|VND/chỉ
|Vàng 985
|12.330.000
|12.530.000
|VND/chỉ
|Vàng 980
|12.260.000
|12.460.000
|VND/chỉ
|Vàng 950
|11.890.000
|-
|VND/chỉ
|Vàng 750
|9.050.000
|9.350.000
|VND/chỉ
|Vàng 680
|7.900.000
|8.200.000
|VND/chỉ
|Vàng 610
|7.600.000
|7.900.000
|VND/chỉ
|Vàng 580
|7.000.000
|7.300.000
|VND/chỉ
|Vàng 410
|4.350.000
|4.650.000
|VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h ngày 31/10/2026
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Mi Hồng
|Vàng SJC
|13.830.000
|13.980.000
|VND/chỉ
|Vàng 999
|13.830.000
|13.980.000
|VND/chỉ
|SJC
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|13.840.000
|14.140.000
|VND/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|13.840.000
|14.142.000
|VND/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|13.430.000
|13.830.000
|VND/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|13.430.000
|13.840.000
|VND/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|13.230.000
|13.730.000
|VND/chỉ
|Doji
|Vàng miếng SJC
|13.840.000
|14.140.000
|VND/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|13.600.000
|14.000.000
|VND/chỉ
|PNJ
|Vàng miếng SJC 999.9
|13.840.000
|14.140.000
|VND/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|13.600.000
|14.000.000
|VND/chỉ
|Vàng Kim Bảo 999.9
|13.600.000
|14.000.000
|VND/chỉ
|Vàng nữ trang 999.9
|13.350.000
|13.800.000
|VND/chỉ
|Bảo Tín Minh Châu
|Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|13.620.000
|14.020.000
|VND/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|13.620.000
|14.020.000
|VND/chỉ
|Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|13.400.000
|13.920.000
|VND/chỉ
|Bảo Tín Mạnh Hải
|Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|13.620.000
|14.020.000
|VND/chỉ
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|13.520.000
|-
|VND/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|13.420.000
|13.920.000
|VND/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|13.840.000
|14.140.000
|VND/chỉ
|Phú Quý
|Vàng miếng SJC
|13.700.000
|14.140.000
|VND/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|13.700.000
|14.000.000
|VND/chỉ
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|13.700.000
|14.000.000
|VND/chỉ
|Vàng trang sức 999.9
|13.450.000
|13.850.000
|VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News