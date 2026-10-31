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Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 31/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường.

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng nay 31/10/2026, giá vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 13,83 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 31/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ
Vàng 999 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ
Vàng 985 12.330.000 12.530.000 VND/chỉ
Vàng 980 12.260.000 12.460.000 VND/chỉ
Vàng 950 11.890.000 - VND/chỉ
Vàng 750 9.050.000 9.350.000 VND/chỉ
Vàng 680 7.900.000 8.200.000 VND/chỉ
Vàng 610 7.600.000 7.900.000 VND/chỉ
Vàng 580 7.000.000 7.300.000 VND/chỉ
Vàng 410 4.350.000 4.650.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h ngày 31/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Mi Hồng Vàng SJC 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ
Vàng 999 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.840.000 14.142.000 VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.430.000 13.830.000 VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.430.000 13.840.000 VND/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.230.000 13.730.000 VND/chỉ
Doji Vàng miếng SJC 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9 13.350.000 13.800.000 VND/chỉ
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.400.000 13.920.000 VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K (999.9) 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.520.000 - VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) 13.420.000 13.920.000 VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ
Phú Quý Vàng miếng SJC 13.700.000 14.140.000 VND/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.700.000 14.000.000 VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.700.000 14.000.000 VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9 13.450.000 13.850.000 VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

Từ Khóa:
vàng

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