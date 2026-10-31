Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng nay 31/10/2026, giá vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 13,83 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 31/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ Vàng 999 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ Vàng 985 12.330.000 12.530.000 VND/chỉ Vàng 980 12.260.000 12.460.000 VND/chỉ Vàng 950 11.890.000 - VND/chỉ Vàng 750 9.050.000 9.350.000 VND/chỉ Vàng 680 7.900.000 8.200.000 VND/chỉ Vàng 610 7.600.000 7.900.000 VND/chỉ Vàng 580 7.000.000 7.300.000 VND/chỉ Vàng 410 4.350.000 4.650.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h ngày 31/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Mi Hồng Vàng SJC 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ Vàng 999 13.830.000 13.980.000 VND/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.840.000 14.142.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.430.000 13.830.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.430.000 13.840.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.230.000 13.730.000 VND/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.600.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.350.000 13.800.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.400.000 13.920.000 VND/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K (999.9) 13.620.000 14.020.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.520.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.420.000 13.920.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.840.000 14.140.000 VND/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.700.000 14.140.000 VND/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.700.000 14.000.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.700.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.450.000 13.850.000 VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.