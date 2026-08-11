Giá vàng, bạc tăng mạnh, loạt quỹ lớn tranh thủ “gom hàng”

Phiên 10/8, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới tiếp tục mua ròng khoảng 3,4 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.021 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ năm liên tiếp của quỹ, với tổng khối lượng gom vào trong chuỗi này đạt gần khoảng 15 tấn.

Động thái mua ròng của các quỹ vàng tiếp tục diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý bật tăng mạnh vào phiên giao dịch đầu tuần. Theo dữ liệu từ Kitco, đóng cửa phiên 10/8, giá vàng tăng thêm 1,11% vượt mốc 4.390 USD/ounce, củng cố đà tăng mạnh trong tuần trước đó. Hiện tại giá vàng đang giao dịch quanh mốc 4. USD/ounce, cao nhất trong hơn 2 tháng qua.

Cùng xu hướng với vàng, giá bạc cũng bật tăng mạnh trong phiên đầu tuần. iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý – tranh thủ “gom” thêm gần 34 tấn bạc trong phiên 10/8. Động thái này diễn ra khi giá bạc tăng 3,4%, đóng cửa sát ngưỡng 66 USD/ounce.

Giá vàng và bạc cùng đi lên trong phiên thứ Hai tại Mỹ, song thị trường vẫn giằng co giữa hai lực tác động trái chiều. Một mặt, báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng cuối tuần trước làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Mặt khác, giá dầu phục hồi mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và đồng USD mạnh lên tiếp tục tạo sức ép lên các kim loại quý.

Cụ thể, nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi số liệu của các tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm. Sau báo cáo này, xác suất thị trường định giá Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ 54,7% xuống còn 44,4%.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là biến số khiến nhà đầu tư thận trọng. Giá dầu WTI tăng mạnh lên quanh 79 USD/thùng, trong khi dầu Brent tiến sát 85 USD/thùng. Cùng lúc, chỉ số USD tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên 4,7%. Diễn biến này khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục khó đoán, dù thị trường lao động đã phát đi những tín hiệu suy yếu.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đang hướng tới vùng kháng cự 4.360–4.380 USD/ounce. Nếu vượt thành công, mục tiêu tiếp theo được xác định quanh 4.480 USD và xa hơn là 4.500 USD/ounce. Ngược lại, nếu xuyên thủng vùng 4.299 USD, giá vàng có thể lùi về các ngưỡng hỗ trợ 4.223 USD và 4.147 USD/ounce.

Với bạc, vùng 65,53 USD/ounce là ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý. Nếu duy trì được đà tăng phía trên vùng này, kim loại quý có thể hướng tới các mục tiêu 71,56 USD và 74,63 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu mất mốc 63 USD, các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 61 USD và 60,83 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường trong những phiên tới sẽ chuyển sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong đó, CPI tháng 7 công bố vào thứ Tư được xem là phép thử quan trọng đối với kỳ vọng lãi suất, tiếp đến là PPI vào thứ Năm và doanh số bán lẻ vào thứ Sáu.