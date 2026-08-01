Giá vàng tăng hơn 7% trong một tuần, nhà đầu tư "nín thở" chờ dữ liệu quan trọng

Vàng vừa có một tuần hồi phục mạnh cả trên thị trường quốc tế lẫn trong nước. Giá vàng giao ngay kết thúc tuần trước quanh 4.341 USD/ounce, tăng 7,34% trong tuần, trong khi hợp đồng vàng COMEX giao tháng 8 đóng cửa ở 4.399 USD/ounce, tăng 7,13%. Vàng kỳ hạn tại Thượng Hải cũng tăng gần 4%.

Đà tăng hơn 7% trong tuần vừa qua là mạnh nhất của vàng kể từ tháng 1. Tuy nhiên, bước sang phiên đầu tuần ngày 10/8, thị trường tạm thời chững lại. Giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,2% xuống 4.335,27 USD/ounce trong phiên giao dịch tại Mỹ, trong khi vàng kỳ hạn Mỹ giảm nhẹ về 4.394 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên là một trong những nguyên nhân khiến vàng chịu áp lực sau cú tăng nhanh trước đó.

Tại Việt Nam, vàng SJC kết thúc tuần trước quanh 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 2,1% so với tuần trước đó. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3 triệu đồng lượng.

Giá vàng trong nước phục hồi trong tuần qua, đồng pha với đà đi lên của giá vàng thế giới. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đã tích cực hơn, trong khi giá SJC tiếp tục duy trì ở ổn định và chênh lệch mua – bán ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo vừa công bố, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý nhận định xu hướng ngắn hạn của vàng đã cải thiện rõ rệt, song giá đang tiến vào một vùng cản đáng chú ý. Động lực chính phía sau nhịp tăng của vàng tuần qua đến từ các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến, đặc biệt là thị trường lao động. Sự suy yếu này kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất và tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng.

Báo cáo của Phú Quý cũng xác định CPI tháng 7 của Mỹ công bố ngày 12/8, PPI ngày 13/8 và doanh số bán lẻ ngày 14/8 là những dữ liệu trọng tâm của tuần. Phú Quý cho rằng nếu CPI và PPI thấp hơn kỳ vọng, USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ vàng; kịch bản ngược lại có thể gây sức ép lên giá.

Ở góc độ kỹ thuật, Phú Quý đánh giá hợp đồng vàng COMEX kỳ hạn tháng 10/2026 trên khung 4 giờ vẫn duy trì xu hướng tăng và vùng 4.405 USD hiện là kháng cự quan trọng. Nếu giá phá vỡ rõ ràng vùng này, đà tăng có thể mở rộng về mục tiêu tiếp theo quanh 4.542 USD/ounce. Ngược lại, 4.255 USD và sau đó là 4.184 USD được xác định là các vùng hỗ trợ đáng chú ý nếu thị trường điều chỉnh.

Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ và những ngưỡng kỹ thuật trên quyết định nhịp đi của vàng trong ngắn hạn, thì ở góc nhìn dài hơn, thị trường còn đang nhận được một lực đỡ khác từ cán cân cung – cầu vàng vật chất.

Theo Phú Quý, tồn kho vàng tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải gần như đi ngang trong tuần qua, ổn định ở khoảng 113,62 tấn. Trong khi đó, tồn kho tại COMEX giảm từ khoảng 840,96 tấn xuống còn 830,72 tấn, tương đương rút khoảng 10,24 tấn. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy lượng vàng vật chất trong hệ thống kho Mỹ đang thu hẹp rõ rệt hơn so với Trung Quốc.

Không chỉ các ngân hàng trung ương, một lực mua ngày càng đáng chú ý trên thị trường vài năm gần đây đến từ Tether, do﻿anh nghiệp đứng sau đồng stablecoin USDT. Biểu đồ về lượng vàng vật chất tích trữ của Tether cho thấy con số này đã tăng lênn mức 146,4 tấn vào cuối quý 2/2026. Như vậy chỉ trong hơn ba năm, lượng vàng nắm giữ đã tăng gần 2,7 lần. Điểm đáng chú ý là Tether tiếp tục bổ sung vàng ngay cả khi giá kim loại quý biến động rất mạnh.

Quy mô này khiến Tether không còn đơn thuần là một người mua vàng bên lề thị trường. CEO Paolo Ardoino từng cho biết công ty muốn dành khoảng 10-15% danh mục đầu tư cho vàng vật chất và Tether đã mua vàng với tốc độ khoảng 2 tấn mỗi tuần vào đầu năm nay. Ông cho rằng quy mô hoạt động của công ty trong lĩnh vực vàng đã tiến gần tới nhóm các chủ thể nắm giữ cấp quốc gia.

Xu hướng tích trữ có thể chưa sớm kết thúc. Khảo sát năm 2026 của WGC với các ngân hàng trung ương cho thấy 89% số đơn vị tham gia tin rằng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tiếp theo; 45% dự kiến chính tổ chức của mình sẽ tiếp tục nâng lượng vàng nắm giữ.