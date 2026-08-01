Một cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần lên đỉnh lịch sử sau thông tin trả cổ tức

Kết phiên 10/8, Cổ phiếu HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tăng hết biên độ lên 16.400 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng bùng nổ với hơn 3 triệu đơn vị được sang tay, cao gấp khoảng 3 lần mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Mức giá này đồng thời thiết lập đỉnh lịch sử mới của cổ phiếu HHP. So với đầu năm, thị giá đã tăng khoảng 48%, qua đó đưa vốn hóa thị trường của Giấy Hoàng Hà Hải Phòng lần đầu tiên vượt mốc 1.400 tỷ đồng.

Động lực tăng giá đến sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, ngày 19/8 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

HHP dự kiến phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 1.000:65, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 65 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên 922 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng có trụ sở chính đặt tại Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam được thành lập bởi 5 cổ đông sáng lập vào ngày 5/11/2012, với số vốn góp ban đầu là 18 tỷ đồng để thực hiện dự án Tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 765 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Chi phí vốn giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng 8% so với cùng kỳ mang lại 67 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HHP ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang đạt 1.603 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.