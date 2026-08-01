Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 4 siêu thị mỗi ngày, liên tục chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi siêu thị thực phẩm thuộc CTCP Thế Giới Di Động (mã MWG) hiện có đến 3.434 cửa hàng, tăng 243 điểm bán so với cuối tháng 6. Động thái cho thấy tốc độ mở mới đang tăng nhanh. Tính từ đầu năm đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 875 cửa hàng, tương ứng bình quân mỗi ngày mở mới 4 cửa hàng.

Từ đầu năm đến nay, khoảng một nửa số cửa hàng mới của Bách Hóa Xanh được khai trương tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi phần còn lại tập trung ở miền Nam. Ban lãnh đạo MWG cho biết chuỗi sẽ tiếp tục duy trì định hướng phân bổ khoảng 50% số cửa hàng mở mới tại miền Bắc và 50% tại miền Nam.

Việc Bách Hóa Xanh mở rộng hệ thống nhanh chóng ra miền Bắc – nơi được xem như sân nhà của WinCommerce (thành viên thuộc Masan, chủ chuỗi WinMart/WinMart+), tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh.

Trong buổi gặp mặt nhà đầu tư hồi tháng 5, CEO Masan Danny Le từng thẳng thắn đề cập về đối thủ Bách Hóa Xanh. Ông đánh giá đại diện đến từ MWG có chiến lược rất cạnh tranh về hàng tươi sống. Vì vậy, hệ thống Winmart cũng có kế hoạch đối ứng nhưng "không có nghĩa chúng tôi sẽ đối đầu trực tiếp với những gì Bách Hóa Xanh đang làm".

Lãnh đạo Masan nêu một thực tế rằng với mọi thị trường thương mại hiện đại thường xuất hiện hai người dẫn đầu cùng tham gia. Ở Indonesia, thị trường đang có Alfamart và Indomaret. Ở Mỹ, cuộc chơi chính là của Walmart và Costco. “Thị trường ngày càng phát triển sẽ đủ chỗ cho cả WinCommerce và Bách Hóa Xanh”, ông Danny Le khẳng định.

Với Bách Hóa Xanh, nếu duy trì hiện tại, số lượng cửa hàng khai trương trong cả năm có khả năng vượt mốc 1.000. Đây là một mục tiêu trong tầm tay, đặc biệt khi các cửa hàng mở mới đạt hiệu quả cao. Riêng trong 6 tháng đầu năm, các cửa hàng mở mới đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ cửa hàng, kể cả sau khi phân bổ chi phí kho vận.

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại.

Cùng với quá trình mở rộng hệ thống và duy trì hiệu quả trên từng điểm bán, lợi nhuận của Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh lãi khoảng 910 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn lớn hơn lợi nhuận cả năm ngoái, qua đó thu hẹp khoản lỗ lũy kế còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Đăng Linh – Tổng Giám đốc MWG cho rằng, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026. “Chúng tôi vẫn tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hoá Xanh”, ông Linh chia sẻ.