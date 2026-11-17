Những ngày giữa tháng 11, giá vàng thế giới nói chung và giá vàng tại Trung Quốc nói riêng đang có xu hướng giảm nên chẳng có gì khó hiểu khi nhiều người trẻ "rủ nhau đi mua vàng".

Ngày 14/11, Zhou - một dân văn phòng 28 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã cùng bố mẹ đến Trung tâm giao dịch trang sức Zijincheng để mua vàng. Sau khi tham khảo các sản phẩm, Zhou quyết định mua 2 chiếc vòng cổ và 1 chiếc vòng tay, với tổng trọng lượng khoảng 17 gram. Zhou cho biết việc giá vàng giảm vào thứ Bảy vừa qua (14/11) khiến cô quyết tâm dậy sớm đi mua vàng.

"Cuối tuần rảnh và giá vàng đang giảm nên tôi tranh thủ đi mua, vì sợ rằng giá vàng sẽ sớm tăng trở lại" - Zhou nói.

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Một nữ khách hàng khác cũng cho biết cô đã đi mua vàng 2 ngày liên tiếp. Người này cho biết hôm trước vừa mua một món trang sức, hôm sau lại tiếp tục mua thêm nhẫn và vòng tay. Cô thường xuyên đến Trung tâm giao dịch trang sức Zijincheng để mua vàng và cho rằng trang sức vàng không chỉ đẹp, mà còn là một cách tích lũy tiền bạc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Zijincheng trong 3 ngày từ 14/11 đến 16/11, nhóm khách đến mua vàng chủ yếu gồm các cặp đôi trẻ, những cô gái đi cùng bạn bè, phụ nữ trung niên và các gia đình. Nhiều người lựa chọn những món trang sức có trọng lượng vừa phải như dây chuyền, nhẫn, vòng tay để đeo hoặc phục vụ nhu cầu cưới hỏi. Một số khách hàng mang vàng cũ đến cửa hàng để đổi sang mẫu mới.

Một nhân viên bán hàng chia sẻ lượng khách ngày 14/11 đông hơn hẳn so với ngày thứ Sáu trước đó. Sau giờ ăn trưa, cửa hàng thậm chí đông đến mức khách khó di chuyển vào bên trong. Việc giá vàng liên tục điều chỉnh giảm trong những ngày gần đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đi mua vàng.

Nhân viên của Chow Tai Fook và Laomiao Gold - 2 thương hiệu vàng có tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết lượng khách có tăng sau khi giá vàng điều chỉnh, nhưng chưa xuất hiện cảnh đông đúc đến mức phải chen lấn. Nhiều khách hàng vẫn có thói quen lựa chọn thương hiệu quen thuộc, so sánh kiểu dáng và giá bán trước khi quyết định mua.

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Trong khi đó, tại Bắc Kinh, xu hướng tranh thủ mua vàng khi giá giảm cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng miếng. Theo khảo sát ngày 15/11 của phóng viên China Securities Journal tại một số điểm bán, giá vàng miếng đã giảm xuống dưới 850 NDT/gram (khoảng 3,2 triệu đồng). Tại trung tâm thương mại Guohua, mức giá được niêm yết là 841 NDT/gram (khoảng 3,03 triệu đồng).

Nhân viên tại một cửa hàng vàng thuộc thương hiệu Caibai Jewelry cho biết tâm lý khách hàng hiện khá phân hóa. Một bộ phận vẫn chờ đợi giá giảm sâu hơn, nhưng cũng có người cho rằng mức giá hiện tại phù hợp để bắt đầu mua vàng trở lại. Theo nhân viên này, lượng vàng bán ra trong dịp cuối tuần nhìn chung tốt hơn ngày thường.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ vàng trang sức tại Trung Quốc đạt 136 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng giá trị tiêu thụ lại tăng 5%, lên 144 tỷ NDT (khoảng 518.400 tỷ đồng). Điều này cho thấy người mua đang có xu hướng điều chỉnh lựa chọn sản phẩm, ưu tiên những món trang sức nhẹ, thiết kế đẹp và phù hợp với ngân sách thay vì mua các sản phẩm có trọng lượng lớn.

Sang quý 3 năm 2026, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi. Lượng tiêu thụ vàng trang sức tại Trung Quốc tăng 30% so với quý trước, đạt 66 tấn, với tổng giá trị 608 tỷ NDT (khoảng 2,19 triệu tỷ đồng). Riêng trong tháng 9, việc giá vàng điều chỉnh đã góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng.

Dù vậy, việc giá giảm chưa đồng nghĩa tất cả người mua đều sẵn sàng xuống tiền. Một số người lựa chọn mua từng phần, số khác tiếp tục chờ mức giá thấp hơn. Với nhóm khách hàng mua trang sức để sử dụng, yếu tố kiểu dáng, nhu cầu cá nhân và chi phí chế tác vẫn được cân nhắc bên cạnh giá vàng nguyên liệu. Vì vậy, đợt giảm giá giữa tháng 11 đang tạo thêm cơ hội lựa chọn cho người mua, nhưng chưa đủ để khiến toàn bộ thị trường đồng loạt quay lại tâm lý mua vàng số lượng lớn.

(Nguồn: Sina, East Money)