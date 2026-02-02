Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày

02-02-2026 - 15:21 PM | Thị trường chứng khoán

Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày

Dù giảm sâu trong ngày đầu tuần nhưng tính từ đầu năm đến nay thị giá cổ phiếu này vẫn tăng hơn 23%.

Đà lao dốc của giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau hai phiên giảm mạnh mang tính lịch sử với biên độ hàng trăm USD/ounce vào cuối tuần trước. Bước sang phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/2, kim loại quý này tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa. Tính đến 14h50, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 4.587 USD/ounce, giảm thêm 278 USD/ounce so với mức đóng cửa cuối tuần.

Trong nước, giá vàng cũng diễn biến cùng chiều. Vàng SJC giảm tới 6 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, hiện giao dịch quanh vùng 166 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng chung.

Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày - Ảnh 1.

Nguồn: Muavangbac.vn

Làn sóng giảm giá vàng nhanh chóng “lan” sang thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của “đại gia” kinh doanh vàng bạc, trang sức PNJ bất ngờ giảm sàn 6,9% và rơi vào trạng thái trắng bên mua. Thị giá chốt phiên 2/2 còn 118.200 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị.

Tại mức giá này, vốn hóa của PNJ chỉ còn khoảng 40.300 tỷ đồng, bốc hơi hơn 3.000 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Trên thực tế, không riêng PNJ, áp lực bán bao trùm toàn thị trường trong phiên đầu tuần. VN-Index phần lớn thời gian giao dịch nằm dưới mốc 1.800 điểm và chỉ hồi phục nhẹ về cuối phiên. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE đều giảm hết biên độ.

Quay lại với PNJ, áp lực chốt lời xuất hiện sau nhịp tăng mạnh trước đó. Phiên 30/1, cổ phiếu này vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 127.000 đồng/cp. Dù giảm sâu trong phiên hôm nay, tính từ đầu năm đến nay thị giá PNJ vẫn tăng hơn 23%.

Mới đây, PNJ công bố kết quả kinh doanh lũy kế năm 2025 với bức tranh trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần cả năm đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024, chủ yếu do sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 33,9%, đạt 2.829 tỷ đồng, giúp PNJ vượt tới 44,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Động lực chính đến từ việc cải thiện biên lợi nhuận gộp khi công ty chủ động giảm tỷ trọng mảng vàng 24K – vốn có biên thấp – và đẩy mạnh mảng bán lẻ trang sức có biên cao hơn. Nhờ đó, biên lãi gộp bình quân cả năm đạt 22%, tăng đáng kể so với mức 17,6% của năm trước.

Trong báo cáo mới nhất, Agriseco Research nhận định PNJ có thể tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh trong các quý tới nhờ những thay đổi về chính sách và xu hướng tiêu dùng. Nghị định 232/2025/NĐ-CP vừa được phê duyệt, cho phép cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu vàng và xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Theo Agriseco, quy định này giúp PNJ chủ động hơn về nguồn cung, tạo điều kiện để doanh thu mảng vàng 24K phục hồi mạnh trong năm 2026, đồng thời hỗ trợ biên lợi nhuận mảng bán lẻ trang sức.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng tăng cao nhưng nguồn cung vàng 24K còn hạn chế, người dân có xu hướng chuyển sang các sản phẩm vàng trang sức. Nhiều nhà bán lẻ, trong đó có PNJ, đã áp dụng chính sách thu mua trang sức theo giá thị trường thay vì chỉ 70–80% giá trị hóa đơn như trước. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản và tạo cú hích tích cực cho mảng bán lẻ trang sức của PNJ trong thời gian tới.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao trong tháng 2?

Thị trường chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao trong tháng 2? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt" Nổi bật

VPS muốn phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu để tăng vốn

VPS muốn phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu để tăng vốn

13:59 , 02/02/2026
Tại sự kiện "6 nhất" ở công trình top 10 TG, Thủ tướng biểu dương tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại sự kiện "6 nhất" ở công trình top 10 TG, Thủ tướng biểu dương tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

13:56 , 02/02/2026
Một "đại gia" Nhà nước vừa báo lãi ròng quý 4 gấp 11 lần cùng kỳ

Một "đại gia" Nhà nước vừa báo lãi ròng quý 4 gấp 11 lần cùng kỳ

13:55 , 02/02/2026
Thị trường hoảng loạn, tin giả lên ngôi: Rộ tin đồn Satoshi Nakamoto bán 10.000 BTC

Thị trường hoảng loạn, tin giả lên ngôi: Rộ tin đồn Satoshi Nakamoto bán 10.000 BTC

11:15 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên