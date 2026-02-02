Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày

Đà lao dốc của giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau hai phiên giảm mạnh mang tính lịch sử với biên độ hàng trăm USD/ounce vào cuối tuần trước. Bước sang phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/2, kim loại quý này tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa. Tính đến 14h50, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 4.587 USD/ounce, giảm thêm 278 USD/ounce so với mức đóng cửa cuối tuần.

Trong nước, giá vàng cũng diễn biến cùng chiều. Vàng SJC giảm tới 6 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, hiện giao dịch quanh vùng 166 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng chung.

Nguồn: Muavangbac.vn

Làn sóng giảm giá vàng nhanh chóng “lan” sang thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của “đại gia” kinh doanh vàng bạc, trang sức PNJ bất ngờ giảm sàn 6,9% và rơi vào trạng thái trắng bên mua. Thị giá chốt phiên 2/2 còn 118.200 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị.

Tại mức giá này, vốn hóa của PNJ chỉ còn khoảng 40.300 tỷ đồng, bốc hơi hơn 3.000 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Trên thực tế, không riêng PNJ, áp lực bán bao trùm toàn thị trường trong phiên đầu tuần. VN-Index phần lớn thời gian giao dịch nằm dưới mốc 1.800 điểm và chỉ hồi phục nhẹ về cuối phiên. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE đều giảm hết biên độ.

Quay lại với PNJ, áp lực chốt lời xuất hiện sau nhịp tăng mạnh trước đó. Phiên 30/1, cổ phiếu này vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 127.000 đồng/cp. Dù giảm sâu trong phiên hôm nay, tính từ đầu năm đến nay thị giá PNJ vẫn tăng hơn 23%.

Mới đây, PNJ công bố kết quả kinh doanh lũy kế năm 2025 với bức tranh trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần cả năm đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024, chủ yếu do sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 33,9%, đạt 2.829 tỷ đồng, giúp PNJ vượt tới 44,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Động lực chính đến từ việc cải thiện biên lợi nhuận gộp khi công ty chủ động giảm tỷ trọng mảng vàng 24K – vốn có biên thấp – và đẩy mạnh mảng bán lẻ trang sức có biên cao hơn. Nhờ đó, biên lãi gộp bình quân cả năm đạt 22%, tăng đáng kể so với mức 17,6% của năm trước.

Trong báo cáo mới nhất, Agriseco Research nhận định PNJ có thể tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh trong các quý tới nhờ những thay đổi về chính sách và xu hướng tiêu dùng. Nghị định 232/2025/NĐ-CP vừa được phê duyệt, cho phép cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu vàng và xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Theo Agriseco, quy định này giúp PNJ chủ động hơn về nguồn cung, tạo điều kiện để doanh thu mảng vàng 24K phục hồi mạnh trong năm 2026, đồng thời hỗ trợ biên lợi nhuận mảng bán lẻ trang sức.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng tăng cao nhưng nguồn cung vàng 24K còn hạn chế, người dân có xu hướng chuyển sang các sản phẩm vàng trang sức. Nhiều nhà bán lẻ, trong đó có PNJ, đã áp dụng chính sách thu mua trang sức theo giá thị trường thay vì chỉ 70–80% giá trị hóa đơn như trước. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản và tạo cú hích tích cực cho mảng bán lẻ trang sức của PNJ trong thời gian tới.