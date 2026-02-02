Một "đại gia" Nhà nước vừa báo lãi ròng quý 4 gấp 11 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) đã công bố BCTC quý 4/2025. Cụ thể, trong kỳ vừa qua doanh thu thuần của công ty tăng 1% so với cùng kỳ lên 8.747 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm 4% xuống 7.694 tỷ, nhờ đó lãi gộp tăng mạnh 78% lên 1.052 tỷ đồng, biên LNG tương ứng 12%, cải thiện mạnh so với mức 7% trong quý 4/2024.

Doanh thu tài chính đạt 403 tỷ, chủ yếu do lãi tiền gửi và cổ tức tăng mạnh; trong khi chi phí tài chính giảm 65% xuống 173 tỷ, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá giảm. Kết quả, PV Power lãi trước thuế 748 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua, tăng mạnh 545% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 688 tỷ đồng, trong đó lãi ròng 484 tỷ, gấp gần 11 lần quý 4/2024.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của PV Power đạt 34.151 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 123%, trong đó lãi ròng tăng 111% lên 2.341 tỷ đồng.

Năm 2025, POW đặt mục tiêu doanh thu 38.185 tỷ và lợi nhuận sau thuế 439 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng bỏ xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của POW đạt 88.450 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền chiếm gần 6.742 tỷ, cộng thêm 12.527 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng.

Nợ phải trả tính đến cuối năm 2025 ghi nhận 51.366 tỷ đồng, trong đó nợ vay gần 28.900t ỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 37.083 tỷ, PV Power còn 5.150 tỷ đồng LNST chưa phân phối. Vốn điều lệ đạt 27.868 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam vẫn là công ty mẹ nắm giữ 79,94% cổ phần doanh nghiệp.

Sang năm 2026, PV Power lên kế hoạch sản lượng điện đạt 21.615 triệu kWh, tổng doanh thu dự kiến 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.124 tỷ đồng.