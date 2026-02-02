VPS muốn phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) công bố lấy ý kiến cổ đông về một số nội dung quan trọng trong thời gian từ 31/1 đến 17h ngày 10/2/2026.



Trong đó nội dung quan trọng nhất là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Cụ thể, VPS dự kiến phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:60. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là 9.130,9 tỷ đồng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2026. Nếu hoàn thành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 15.218 tỷ đồng lên 24.349 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPS cũng trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành của công ty theo tờ trình của Ban kiểm soát.

VPS muốn tiếp tục tăng vốn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được như mong đợi hồi cuối năm 2025. Cụ thể, ngày 29/12/2025, VCK đã kết thúc đợt chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Kết quả, VPS chỉ phân phối được 39,51 triệu cổ phiếu (chiếm 24,4% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán) cho một nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Ngọc Linh - cổ đông hiện hữu của VCK.

Sau đợt chào bán, cổ đông Nguyễn Ngọc Linh tăng sở hữu từ 22,33 triệu cổ phiếu lên 61,84 triệu cổ phiếu, chiếm 4,06% vốn điều lệ.

Giá chào bán là 50.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn giá cổ phiếu VCK trên thị trường), qua đó thu về 1.975,5 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính của VPS, phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

VPS cho biết, 4 nhà đầu tư còn lại trong danh sách công bố ban đầu đã không thanh toán đầy đủ tiền để mua tổng cộng 122,34 triệu cổ phiếu còn lại. Do đó, số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Về hoạt động kinh doanh, VPS báo lãi trước thuế 1.279 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của VCK đạt hơn 8.267 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng trên 42%. Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

So với kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh, VPS vượt 2,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của VPS ở mức 48.402 tỷ đồng, tăng 59,4% so với thời điểm đầu năm, hầu hết là tài sản ngắn hạn. Tiếp đến là dư nợ cho vay margin tăng 81% sau một năm lên mức 22.083 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận giá gốc gần 7.300 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là công cụ thị trường tiền tệ với hơn 5.800 tỷ đồng; trái phiếu chưa niêm yết hơn 1.100 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận; ngược lại trái phiếu niêm yết giảm mạnh chỉ còn gần 300 tỷ đồng...

Danh mục tài sản AFS cũng ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết trong khi đầu năm không ghi nhận. Trong khi đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM giảm gần một nửa về mức 3.600 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 ghi nhận 19.567 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm gần 30% còn gần 13.000 tỷ đồng; ngược lại công ty phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.



