Tại sự kiện "6 nhất" ở công trình top 10 TG, Thủ tướng biểu dương tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: VGP

Sáng nay (2/2), tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (công trình có quy mô top 10 thế giới), xã Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng".

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng.

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng phát biểu, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình của "thần tốc và táo bạo", của "hiện đại và độc đáo" - một biểu tượng mới thể hiện rõ vị thế và tầm vóc của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Đây là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có, cùng nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Trong đó có "siêu hội chợ quốc gia đầu tiên" - Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, dự lễ khai mạc Hội chợ. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành "điểm đến" giao thương, "không gian" xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và đồng thời là "nền tảng" hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng biểu dương Bộ Công thương và Vingroup

Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, trong thời gian ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao, nhưng Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc đúng hẹn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Vingroup, đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Theo người đứng đầu Chính phủ, với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu, Hội chợ đem đến "hành trình du xuân xuyên Việt" sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Hội chợ lần này là nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất.

Theo Thủ tướng, hội chợ là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thủ tướng đặt ra 3 kỳ vọng lớn với Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ. Ảnh: VGP

Đặc biệt, với những giá trị cốt lõi nổi trội, người đứng đầu Chính phủ đặt ra "3 kỳ vọng lớn" đối với Hội chợ lần này.

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế.

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt Nam.

Ba là, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, coi Hội chợ lần này là "bước đệm" chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một "chỉ dấu" uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026.

Thủ tướng tham quan các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: VGP

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ "trưng bày hàng hóa" sang "quảng bá giá trị". Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hoá, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân và phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân.

Về phía các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, Thủ tướng đề nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế; từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng quốc tế và Việt Nam.

Đáng chú ý, Thủ tướng cũng mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế không chỉ là khách mời mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam và của Việt Nam ra thế giới một cách nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.